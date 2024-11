Livakovića nema u Škotskoj, a Dalić mora odabrati: 'Stožer će predložiti, a ja onda odlučiti...'

Nakon što je dobio crveni karton na utakmici protiv Poljske (2-2), na utakmici protiv Škotske u Ligi nacija neće biti Dominika Livakovića (29), a izbornik Zlatko Dalić morat će odlučiti o tome tko će ići na gol - Ivica Ivušić (29), Dominik Kotarski (24) ili Nediljko Labrović (25).

U Varšavi se odlučio za Labrovića koji brani za Augsburg u Bundesligi, a o situaciji je prije utakmice protiv Škotske koja je na rasporedu u petak, 15. studenog, progovorio je za Dnevnik Nove TV.

Pokretanje videa... 01:07 Cimeri spremni za veliku scenu: Prvo su održali lekciju Monacu, Bati i Pero sad školovali Poljake | Video: 24sata Video

- Imamo u stožeru četiri vrhunska bivša golmana, četiri 'vatrena'. Oni će dati prijedlog, a ja ću odlučiti - rekao je Dalić.

Danijel Subašić, Dražen Ladić, Marijan Mrmić i Stipe Pletikosa su uz izbornika, ali ne mora značiti da će prihvatiti njihov prijedlog.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice Lige nacija protiv Škotske | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Smeta me što nemamo standardnost, nadam se da će se to promijeniti do kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, stvaramo novu reprezentaciju, a Ligu nacija koristimo da napravimo selekciju. No, rezultat ne smije trpjeti - jasan je bio Dalić.