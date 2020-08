Livakovića ubola osa! Mamić: Pa mi smo visjeli kao luster...

Sadržajna utakmica za publiku, ali za trenera glavobolja. Kada suparnici izgube, a imaju 20-ak udaraca, puno šansi i ne zaslužuju tako uvjerljiv poraz, rekao je Zoran Mamić...

<p><strong>Dinamo</strong> je došao do treće pobjede zaredom na početku nove sezone, ali nije bilo ni približno lako iako rezultat govori drugačije. Poveli su 'modri' autogolom Ivušića, a onda je uslijedila prava drama za njih u drugom poluvremenu.</p><p><strong>Osijek</strong> je ušao razigran, rastrčan i spreman na preokret. Izjednačili su golom Grezde, a onda je uslijedilo torpediranje Livakovića. Redom su promašivali Erceg, Talys, Jugović, Kleinheisler, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. Nešto je skinuo golman Dinama, a nešto su Osječani promašili. Imali su na kraju čak 17 udaraca, a od toga devet u okvir. Pravo je čudo kako su zabili samo jedan gol.</p><p>Kako to inače bude, stigla ih je kazna. Majstorović je zabio autogol, a onda su Andrić i Tolić iz penala prekinuli tu muku koju su prolazili i potvrdili pobjedu od 4-1.</p><p>- Sadržajna utakmica za publiku, ali za trenera glavobolja. Kada suparnici izgube, a imaju 20-ak udaraca, puno šansi i ne zaslužuju tako uvjerljiv poraz, to je problem za nas. Ali ne treba pobjedi gledati u zube. Vidjelo se da nam nedostaje svježine, došla je dosta doza umora. Osijek je dobar, radio nam je velike probleme, 15 minuta u drugom poluvremenu smo visjeli kao lusteri. Nakon pauze slijedi Hajduk. Imamo pozive za 16 reprezentativaca, dvojica su otkazala, ali ostajemo s malo igrača i neće se biti lako pripremati - rekao je trener Dinama <strong>Zoran Mamić</strong>. </p><p>Dok su 'modri' slavili četvrti gol, Livaković je na suprotnoj strani vodio neke druge bitke. Kako ga Osječani nisu mogli ugroziti, to je uspjela osa koja ga je ubola u vrat. A blago se Osječanima što je to bilo krajem utakmice, kako bi tek branio nakon toga.</p><p>Osim toga što je izludio goste, uspio im je još i obraniti penal. Majstorovića je pročitao kao 'Vlak u snijegu', a to mu je čak treći obranjeni penal u četiri dana. Isto je napravio Cluju u srijedu, ali samo uz duplu dozu. </p>