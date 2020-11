Livakoviću, glavu gore! Kiksali su i najveći, ne treba sad tonuti

Dominik Livaković sjajno brani ove sezone, istina, protiv Portugala mu je u zadnjoj minuti ispala lopta, gosti su zabili za 3-2, ali golman Dinama je toliko puta čudesno spašavao svoju klub i reprezentaciju

Do 90. minute je to bila nova sjajna partija Dominika Livakovića. Obranio je nekoliko teških udaraca Portugalcima, bio jako dobar, a onda mu je nakon kornera ispala lopta. Istina, nesretno se odbila od Dejana Lovrena, mogao je i stoper Zenita biti možda malo drugačije postavljen, ali Livaković je svjestan kako je krivica za gol njegova.

- Žao mi je što se dogodila ta pogreška, što smo izgubili na kraju, ali valjda je kraj našim pehovima - rekao je nakon poraza u posljednjem kolu Lige nacija Zlatko Dalić.

Livakovića znamo godinama i znamo kako mu je teško palo što mu je lopta ispala i što je nakon toga Ruben Dias zabio za 2-3, ali... Dominik je nakon bolesti i jednog treninga došao u Švedsku, branio protiv Šveđana i sad protiv Portugala. 

Dominik, ne trebaš tonuti nakon ove pogreške, to je činjenica. Livaković brani sjajno cijelu sezonu. OK, reprezentacija prima puno golova, primao je i Dinamo u nekim utakmicama, ali da nije bilo Dominika Dinamo ne bi imao pet bodova nakon tri kola Europske lige. Ne bi bio jedina momčad Europske lige koja nije primila gol u 270 minuta, a Hrvatska bi u nekim utakmicama još teže stradala. Pa sjetimo se samo Porta i poraza od Portugala 4-1. Tamo je Livaković bio čudesan u prvome dijelu, da nije bilo njega, Portugal bi nam u toj utakmici zabio sedam-osam komada, a to bi onda doista bio debakl.

Ovakve se pogreške događaju i najvećim golmanima svijeta, događale su sei najvećim zvijezdama. I Buffonu i Casillasu i Neueru i ostalima. Takav je golmanski život, a Dominik će ovu pogrešku brzo ispraviti. On će biti jedna od najvažnijih karika Hrvatske na Euru, kvalifikacijama za SP i na samom Mundijalu. Od njega se očekuje da idućih godina bude naša sjajna jedinica. Godinama je već jedan od stupova Dinama.