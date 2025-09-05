LIVE Farski Otoci - Hrvatska: 'Vatreni' traže nastavak serije pobjeda u kvalifikacijama za SP

NAJAVA

Hrvatsku od 20.45 čeka utakmica 3. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih otoka.

"Vatreni" su sjajno otvorili kvalifikacije u lipnju. Prvu utakmicu u portugalskom Faru Hrvatska je s visokih 7-0 pobijedila Gibraltar i tako najavila pohod na prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Mudndijal. U drugoj utakmici Hrvatska je u Osijeku dočekala nominalno najtežeg protivnika u skupini, Češku, i pokazala svu svoju moć i raskoš. Češka je nastradala s 5-1, a Hrvatska potvrdila titulu najvećeg favorita u skupini L.

Hrvatska na Farske Otoke ide bez Joška Gvardiola i Matea Kovačića koji su ozlijeđeni, Josipa Stanišića neće biti zbog rođenja djeteta, a neće biti ni Luke Sučića. U reprezentaciju su naknadno pozvani Borna Sosa i Ivan Smolčić. Zlatko Dalić najavio je oprez protiv Farana te rekao kako će igrače pripremati za neki ozbiljniji susret, ali da očekuje pobjedu i nova tri boda. Hrvatska je trenutačno druga na tablici sa šest bodova, ali ima dvije utakmice manje u odnosu na Češku, koja ima devet bodova.

Utakmicu sudi Kristo Tohver iz Estonije, a prijenos utakmice je na Novoj TV.