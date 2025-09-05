VIDEO Kramarić nezaustavljivo juri prema Šukeru! Evo kako je zabio peti gol u kvalifikacijama

Andrej Kramarić probio je tvrdu obranu Farskih Otoka, koji su u utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ušli neočekivano otvoreno i kvalitetno za "vatrene", pa je Dominik Livaković u ranoj fazi utakmice morao spašavati situaciju jedan na jedan. Malo pomalo "vatreni" su hvatali konce igre i zabili iz akcije u 31. minuti, pokazalo se, za pobjedu.

Kristijan Jakić na liniji je stigao loptu da ne ode u gol-aut i uputio centaršut u opasnu zonu, Ante Budimir proslijedio ju je glavom do Kramarića koji nije imao težak zadatak glavom je zakucati od stative u nebranjeni dio mreže za teško izborenu pobjedu na dalekom sjeveru Europe i nastavak stopostotnog niza.

Osijek: Andrej Kramarić protiv Češke zabio za 1:0 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kramariću je to bio 35. gol u 107. nastupu za hrvatsku nacionalnu selekciju. Odvojio se po drugom kriteriju od Ivana Rakitića, koji se umirovio još 2020. A po kriteriju golova smanjio je zaostatak za liderom na vječnoj ljestvici Davorom Šukerom na deset, bio mu je to 35. Jedan više ima Ivan Perišić, koji je na Farskim Otocima počeo kao pričuva, kao i Luka Modrić.

Andrej je strašno raspucan u ovim kvalifikacijama. Gibraltaru je na gostovanju u Faru u lipnju zabio dva gola u pobjedi 7-0, Češkoj još dva u Osijeku u rapsodiji 5-1, a petim je golom postao i najbolji strijelac cijelih europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Imat će priliku još popraviti golgeterski učinak jer će "vatreni" do kraja godine igrati još jednom protiv Gibraltara i Farskih Otoka, autsajdera skupine. Hrvatsku čekaju i dva dvoboja s Crnom Gorom, kao i gostovanje kod Češke.