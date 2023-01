Gdje gledati Hrvatska - Egipat: Pola dvorane bit će za 'kauboje'

Hrvatska rukometna reprezentacija svoj će put na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj otvoriti protiv rivala za prvo mjesto u skupini, reprezentacije Egipta. Da, u najavi ovog SP-a mnogo smo puta čuli što nam je dosad bilo nemoguće, da su Egipćani momčad s kojom ćemo biti u egalu.

- Reprezentacija koja ima širok kadar, dobru obranu 6-0 iz koje vuku u leđa dosta dobro. Lijevi vanjski donose jako puno odluka, od njih sve sve počinje i tu se trebamo koncentrirati. Lijevi i srednji vanjski, pivot su napadačke role oko kojih se sve vrti. Naša je obrana spremna, pripremili smo se na pojedinačne i kolektivne karakteristike. Ozbiljna reprezentacija, organizirana u fazi obrane, tranzicijama u napadu. Respektiramo ih maksimalno, ali svjesni smo svojih kvaliteta - rekao je izbornik Horvat o protivniku.

Spominje se kako će u Švedskoj biti oko 4000 hrvatskih navijača, što je više od polovice kapaciteta dvorane Husqvarna Garden, pa podrške s tribina sigurno neće nedostajati.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- U Švedskoj ima dosta naših navijača, to nas veseli, to nam daje snagu i dodatno nas mobilizira. Već smo naglasili 100 puta da je reprezentacija ovisna o navijačima. Pozivamo ih da nas podrže u što većem broju, to nam puno znači.

'Kauboji' su prema kladionicama ipak mali favoriti u ovome ogledu pa je tako na pobjedu Hrvatske koeficijent 2.00, dok je na pobjedu Egipta koeficijent 2.30. Bit će to susret koji će pokazati koja će momčad s prvo mjesta ići u nastavak natjecanja i gotovo sigurno prenositi sve bodove. Susret je na rasporedu u 20 sati i 30 minuta uz prijenos na RTL-u.

Najčitaniji članci