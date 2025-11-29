U 15. kolu HNL-a u 15:30 sati sastaju se Hajduk i Varaždin. Vodeći Hajduk pokušat će se nakon debakla u Jadranskom derbiju (5-0) vratiti na pobjedničke staze protiv Varaždina koji je zadnje izgubio od Dinama (3-1)
UŽIVO Hajduk - Varaždin: Stigle početne postave, Livaja opet na klupi, Silić starta na golu 'Bilih'
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego
Varaždin (4-2-3-1): Zelenika - Jovanov, Barać, Škaričić, Boršić - Marina, Duvnjak - Latković, Mamić, Vuk - Mamut
Utakmicu je najavio ikona HNL-a i trener Varaždina Nikola Šafarić.
- Napravili smo analizu i skrenuli pažnju na stvari koje nisu bile dobre na Maksimiru. Ako želimo pozitivan rezultat, cijela momčad mora biti angažiranija i na višoj razini - započeo je trener Varaždina, pa potvrdio kako su gostovanja na Poljudu izuzetno teška.
- Hajduk je protiv Rijeke kod 1:0 imao stopostotnu šansu te je mogao promijeniti tijek utakmice, no Rijeka je iskoristila sve šanse i imala svoj dan. Mi moramo gledati sebe i, ako želimo kući s pozitivnim rezultatom, svi moramo biti na sto posto te odigrati maksimalno kvalitetnu utakmicu.
Od igrača očekuje da budu agresivni i brzi.
- Moramo također biti mirni na lopti kako bismo ih primirili kroz posjed. Tako se pripremamo, pa ćemo vidjeti u subotu koliko ćemo se uspjeti nametnuti - rekao je pa odgovorio mogu li ući u utakmicu kao protiv Dinama, kada su izgledali najbolje na terenu.
- Odlično smo ušli u utakmicu, baš onako kako smo se pripremali i najednom sve stane. Ulovila nas je neka panika i počeli smo s nervoznim raspucavanjima. Puno puta sami sebi napravimo pritisak i imamo više problema sami sa sobom nego s protivnicima. Upravo je to čar trenerskog posla – da stalno drži momčad na razini i budi im svijest koliko mogu i znaju te da vjeruju u sebe i to prebace na utakmicu. Utakmica ne traje 20, 30 minuta, pa da ostaviš dobar dojam i kažeš ‘bili smo dobri’. Utakmica traje 90 minuta i tko taj dan odradi cijelu utakmicu na dobroj razini, neće izgubiti.
Na presici za novinare oglasio se trener Hajduka Gonzalo Garcia koji je pitanje Marka Livaje ostavio u 'zraku'.
- Ne znam hoće li Marko započeti utakmicu ili neće, to nikad ne najavljujem. Između nas nije bio nesporazuma, on je rekao da ga boli i to je bilo to. Dogodilo se točno ono što sam kazao na press konferenciji i nećemo sad od toga raditi neku veliku stvar.
Osvrnuo se i na ozljedu Ivušića te kako će Silić započeti od prve minute.
- On već neko vrijeme ima taj problem, ali nije želio baciti ručnik, želio je biti uz momčad. Ali zadnje tjedne, a pogotovo zadnje dane se nije osjećao dobro i morao je odustati. Ovu utakmicu propušta sigurno, vjerojatno i do kraja polusezone. Pokazao je karakter i stisnuo zube dok je mogao, bio je posvećen momčadi i to jako cijenimo, ali mora odmoriti i dat ćemo priliku Siliću.
Komentirao je trenutačni odnos s navijačima i ekipu Varaždina.
- Naravno da sam razočaran i da navijači imaju pravo biti razočarani, ali ne smiju izgubiti vjeru u nas jer smo puno toga do sada pokazali. Svaki šut Fruka, koji je i inače opasan, na Rujevici je ulazio, to je nogomet. Žao nam je, 'shit happens', sutra je nova utakmica, nema vremena za plakanje i isprike, idemo dalje... Volio bih da ostanu uz nas, mi smo pokazali dovoljno da budu optimistični i pozitivni. Mi rastemo, imamo ambiciju da pobjeđujemo u svakoj utakmici. Radimo naporno, nadam se da ćemo već sutra to promijeniti. Važno je kako reagiraš kao igrač, trener... kad stvari krenu u krivom smjeru. Život je to, ako to radiš, imaš priliku ispraviti. Ako ne, život će te kazniti vrlo brzo. Čeka nas Varaždin, jako opasan suparnik. Oni su momčad protiv koje je jako teško igrati. Neću u taktičke detalje, dovoljno je reći da se za njih moraš pripremiti, čak i ako se pripremiš može biti jako teško.
Garcia je jasno dao do znanja da velikih promjena u sastavu neće biti, stao je u obranu mladih igrača i pogrešaka koji su rezultirali golovima na Rujevici, jer oni su radili ono što su trebali, a pogreške su sastavni dio igre. Očekujemo sličan sastav kao i na Rujevici, s time da bi Silić trebao stati na gol umjesto Ivušića dok neće biti niti Pukštasa, koji je također ozlijeđen. U pitanju je gležanj koji je načet već neko vrijeme, a dodatno ga je pogoršao nastup na Rujevici.
Prvu utakmicu 15. kola HNL-a odigrali su u petak Vukovar i Osijek (2-2). Od 15.30 sati vodeći Hajduk na Poljudu dočekuje četvrti Varaždin.
Proteklog vikenda Hajduk je teško stradao od Rijeke u Jadranskom derbiju (5-0). Težak poraz od aktualnog prvaka omogućio je Dinamu da slavljem protiv Varaždina (3-1) dođe samo na bod od Splićana.
Hajduk je nakon 14 kola prvi na ljestvici s 29 bodova, a Varaždin četvrti s 19 bodova. U prvom ogledu ovih ekipa u sklopu 6. kola Varaždin je kod kuće slavio 2-0. Prvi gol za Varaždince zabio je Aleksa Latković, a drugi pogodak djelo je Ivice Ivušića koji je postigao autogol.