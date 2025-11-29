UŽIVO Hajduk - Varaždin: Stigle početne postave, Livaja opet na klupi, Silić starta na golu 'Bilih'

GONZALO GARCIA

Na presici za novinare oglasio se trener Hajduka Gonzalo Garcia koji je pitanje Marka Livaje ostavio u 'zraku'.

- Ne znam hoće li Marko započeti utakmicu ili neće, to nikad ne najavljujem. Između nas nije bio nesporazuma, on je rekao da ga boli i to je bilo to. Dogodilo se točno ono što sam kazao na press konferenciji i nećemo sad od toga raditi neku veliku stvar.

Osvrnuo se i na ozljedu Ivušića te kako će Silić započeti od prve minute.

- On već neko vrijeme ima taj problem, ali nije želio baciti ručnik, želio je biti uz momčad. Ali zadnje tjedne, a pogotovo zadnje dane se nije osjećao dobro i morao je odustati. Ovu utakmicu propušta sigurno, vjerojatno i do kraja polusezone. Pokazao je karakter i stisnuo zube dok je mogao, bio je posvećen momčadi i to jako cijenimo, ali mora odmoriti i dat ćemo priliku Siliću.

Komentirao je trenutačni odnos s navijačima i ekipu Varaždina.

- Naravno da sam razočaran i da navijači imaju pravo biti razočarani, ali ne smiju izgubiti vjeru u nas jer smo puno toga do sada pokazali. Svaki šut Fruka, koji je i inače opasan, na Rujevici je ulazio, to je nogomet. Žao nam je, 'shit happens', sutra je nova utakmica, nema vremena za plakanje i isprike, idemo dalje... Volio bih da ostanu uz nas, mi smo pokazali dovoljno da budu optimistični i pozitivni. Mi rastemo, imamo ambiciju da pobjeđujemo u svakoj utakmici. Radimo naporno, nadam se da ćemo već sutra to promijeniti. Važno je kako reagiraš kao igrač, trener... kad stvari krenu u krivom smjeru. Život je to, ako to radiš, imaš priliku ispraviti. Ako ne, život će te kazniti vrlo brzo. Čeka nas Varaždin, jako opasan suparnik. Oni su momčad protiv koje je jako teško igrati. Neću u taktičke detalje, dovoljno je reći da se za njih moraš pripremiti, čak i ako se pripremiš može biti jako teško.

Garcia je jasno dao do znanja da velikih promjena u sastavu neće biti, stao je u obranu mladih igrača i pogrešaka koji su rezultirali golovima na Rujevici, jer oni su radili ono što su trebali, a pogreške su sastavni dio igre. Očekujemo sličan sastav kao i na Rujevici, s time da bi Silić trebao stati na gol umjesto Ivušića dok neće biti niti Pukštasa, koji je također ozlijeđen. U pitanju je gležanj koji je načet već neko vrijeme, a dodatno ga je pogoršao nastup na Rujevici.