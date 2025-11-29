VIDEO Imamo favorita za gol sezone! Veznjak Varaždina ovim je projektilom šokirao Hajduk

Varaždin je ove sezone Hajduku nanio prvi poraz u HNL-u, a momčad Nikole Šafarića je i u 15. kolu namučila splitski klub. Naime, klub sa sjevera Hrvatske poveo je na Poljudu u 44. minuti zahvaljujući nevjerojatnom golu Tomislava Duvnjaka, kojeg već sada možemo proglasiti favoritom za HNL gol sezone.

Lopta se odbila do veznjaka Varaždina nakon ubačaja iz slobodnog udarca, a Duvnjak je poslao nevjerojatni projektil iz voleja koji je završio u gornjem lijevom kutu. Mladi Hajdukov golman Toni Silić (21), koji mijenja ozlijeđenog Ivicu Ivušića, nije puno mogao učiniti kako bi spasio mrežu "bijelih".

Nevjerojatan gol Duvnjaka možete pogledati klikom OVDJE.

Utakmica je još uvijek u tijeku...