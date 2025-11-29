Obavijesti

Sport

Komentari 5
NEVJEROJATAN GOL

VIDEO Imamo favorita za gol sezone! Veznjak Varaždina ovim je projektilom šokirao Hajduk

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Imamo favorita za gol sezone! Veznjak Varaždina ovim je projektilom šokirao Hajduk
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Lopta se odbila do veznjaka Varaždina nakon ubačaja iz slobodnog udarca, a Duvnjak je poslao nevjerojatni projektil iz voleja kojeg Silić nije mogao zausraviti

Varaždin je ove sezone Hajduku nanio prvi poraz u HNL-u, a momčad Nikole Šafarića je i u 15. kolu namučila splitski klub. Naime, klub sa sjevera Hrvatske poveo je na Poljudu u 44. minuti zahvaljujući nevjerojatnom golu Tomislava Duvnjaka, kojeg već sada možemo proglasiti favoritom za HNL gol sezone.

Lopta se odbila do veznjaka Varaždina nakon ubačaja iz slobodnog udarca, a Duvnjak je poslao nevjerojatni projektil iz voleja koji je završio u gornjem lijevom kutu. Mladi Hajdukov golman Toni Silić (21), koji mijenja ozlijeđenog Ivicu Ivušića, nije puno mogao učiniti kako bi spasio mrežu "bijelih".

Nevjerojatan gol Duvnjaka možete pogledati klikom OVDJE.

Utakmica je još uvijek u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025