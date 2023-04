Liverpool nakon više od mjesec dana pobijedio u Premier ligi

Nakon više od mjesec dana nogometaši Liverpoola su proslavili pobjedu u engleskoj Premier ligi, pobijedili su kod Leedsa 6-1 u zadnjem susretu 31. kola.

Znatno bolju igru u prvom poluvremenu Liverpool je naplatio s dva gola. Prvo je Nizozemac Cody Gakpo, iz blizine, u 35. minuti pogodio za 1-0, dok je samo četiri minute kasnije Mohamed Salah povećao na 2-0.

Na startu drugog dijela, uslijed velike pogreške Konatea, Leeds je smanjio na 1-2 nakon pogotka Sinisterra. No, bila je to kratka nada za domaćina jer je uslijedila još furioznija igra Liverpoola koja je do kraja donijela nova četiri pogotka u domaćoj mreži.

Dva puta je strijelac bio Diogo Jota, još je jedan gol postigao Salah, a sve je zaokružio Darwin Nunez golom u 90. minuti. Prije ovog slavlja posljednja Liverpoolova pobjeda u Premier ligi je bila ona od 7-0 protiv Manchester Uniteda.

Liverpool je ostao na osmom mjestu, a nemirni kraj sezone slijedi za Leeds koji se nalazi blizu opasne zone ispadanja, na 16. mjestu.

