Liverpool se izvukao! 'Redsi' preokrenuli protiv Sheffielda

<p>Engleski nogometni prvak Liverpool u susretu je 6. kola na svom Anfieldu svladao Sheffield United sa 2-1 (1-1).</p><p>Gosti su poveli iz kaznenog udarca kojega je realizirao Berge (13-11m) u otvaranju utakmice, no na odmor se otišlo sa 1-1 zahvaljujući Firminu (41) koji je pred kraj prvog poluvremena iz odbijanca poravnao rezultat. Tri boda Liverpoolu osigurao je Diogo Jota (64) udarcem glavom sredinom nastavka.</p><p>Drugi Liverpool se ovom pobjedom bodovno poravnao s gradskim rivalom Evertonom, oba sastava imaju po 13 bodova, no Everton je odigrao susret manje. Sheffield United je ostao pretposljednji 19. s jednim bodom, koliko imaju i 18. Burnley te 20. Fulham. </p><p>Ranije u subotu su u najzanimljivijem susretu 6. kola Manchester United i Chelsea su na Old Traffordu igrali 0-0. Hrvatski reprezentativni veznjak <strong>Mateo Kovačić</strong> ostao je na klupi Chelseaja koji je sada šesti s devet bodova. United je, pak, 15. sa sedam bodova.</p><p>Ranije u subotu Manchester City je ponovno kiksao odigravši na gostovanju kod West Ham Uniteda samo 1-1. Domaći su poveli golom Antonija (18), a poravnao je Foden (51). City je 12. s osam bodova koliko ima i 11 West Ham.</p>