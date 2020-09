Liverpool teško protiv Leedsa...

<p> Aktualni engleski nogometni prvak <strong>Liverpool </strong>ušao je u novu sezonu pobjedom protiv povratnika u elitno društvo <strong>Leeds United</strong> sa 4-3. Bila je to sjajna utakmica sa sedam golova, a još tri su poništena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje titule prvaka</strong></p><p>"Redsi" su vodili 1-0, 2-1, 3-2, no Leeds se uporno vraćao tri puta izjednačivši. Međutim, kada je Mohamed Salah u 88. minuti iz jedanaesterca zabio za 4-3, momčad Marcela Bielse više nije imala snage i za četvrti povratak.</p><p>Bio je to treći Salahov pogodak na utakmici, zabio je i za 1-0 iz kaznenog udarca u petoj minuti, te za 3-2 u 33. minuti. Za "Redse" je gol postigao i Virgil van Dijk (21), dok su strijelci za goste bili Jack Harrison (12), Patrick Bamford (30) i Mateusz Klich (66).</p><p>Zanimljivo, čak pet golova je palo u prvom poluvremenu. To se do sada u uvodnom kolu dogodilo tek jednom u povijesti Premiershipa. Prvi put na otvaranju prvenstva u kolovozu 2006. u pobjedi Manchester Uniteda protiv Fulhama (5-1).</p><p>U prvom susretu nove sezone Arsenal je kao gost na Craven Cottageu pobijedio povratnika u Premier ligu Fulham sa 3-0.</p><p>Pobjedu "Topnicima" donijeli su Alexandre Lacazette (8), Gabriel Magalhaes (49) i Pierre-Emerick Aubameyang (57).</p><p>Odličnu predstavu pružio je i Brazilac Willian koji je u svom prvom nastupu za Arsenal upisao dvije asistencije. Posljednji igrač koji je u premijernom nastupu za Arsenal ubilježio dvije asistencije bio je Ray Parlour 1992. u susretu protiv Liverpoola.</p><p>Bila je to šesta uzastopna pobjeda Arsenala protiv Fulhama.</p><p>Pobjedu je upisao i Crystal Palace protiv Southamptona golom Wilfrieda Zahe u 13. minuti.</p>