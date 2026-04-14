Liverpoolov veznjak: Svi smo spremni poginuti protiv PSG-a

Liverpool na svom Anfieldu treba pravo malo čudo. Iako je poraz od PSG-a na Parku prinčeva bio samo 2-0, momčad Arnea Slota igrala je jako loše. Bez udarca u okvir, vezni red kao da nije postojao na terenu i dojmovi su bili da je PSG sve mogao riješiti u prvom susretu. Nije i tu je šansa Liverpoola. "Redsi" su pobijedili Fulham 2-1 u prvenstvu, napunili se samopouzdanjem i sada je vrijeme da krenu na sve ili ništa. Tako je otprilike susret najavio i jedan od najboljih igrača Liverpoola ove sezone, Mađar Dominik Szoboszlai.

- Osobno, potpuno vjerujem jer znam što smo sposobni učiniti, znam kakve igrače imamo, znam kakav mentalitet imamo i to smo mnogo puta pokazali. Možda ne svaki put, ali puno puta i to nam treba sutra od početka utakmice. Naravno, to će vjerojatno biti jedan od najvećih povrataka u mojoj karijeri, ako do toga dođe. Pogotovo s Liverpoolom protiv Pariza u četvrtfinalu Lige prvaka nakon što smo gubili 2-0. Mogu reći da će to biti najveći povratak u mojoj karijeri - rekao je sjajni veznjak.

Kada na izlazu igrači čuju You'll Never Walk Alone, jednu od najvećih nogometnih himni na svijetu, budi se dodatna energija. To su istaknuli brojni igrači pa tako i Mađar.

- Anfield će sutra imati veliki utjecaj. Vidjeli smo to puno puta tijekom ove sezone, prošle sezone i u prošlosti, sigurno. Dakle, da, neće doći samo 11 igrača ili zamjene. Bit će to cijeli stadion. Znamo kakav je osjećaj, kako je igrati za Liverpool, igrati pred ovim navijačima i igrati na Anfieldu. Mislim da nam ne treba više motivacije. Znamo kakav je osjećaj - rekao je.

Liverpool mora na sve ili ništa, bez kalkulacija.

- Sada možemo razgovarati o taktici i stvarima, ali neću to javno otkrivati. Bit će to sigurno drugačija utakmica. Radit ćemo drugačije stvari na drugačiji način. Vidjeli smo što su napravili u prvoj utakmici i pokušat ćemo se sada pobrinuti da se to ne dogodi. Moramo dati sve od sebe. Na kraju utakmice, ako si kažete da ste dali sve od sebe, a ipak nismo prošli, onda i dalje možete držati glavu gore i reći da smo pokušali. Kao što sam rekao, stvarno nam je svima potrebna podrška za ono što moramo učiniti. I dalje sigurno vjerujem da sutra postoji velika prilika. Spreman sam umrijeti na terenu sutra, a mogu govoriti i u ime svih suigrača - zaključio je Szoboszlai.