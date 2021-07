Lovro, ajde sad Lovro! Jaka, možeš ti to! Miško, stisni sad, igramo dva na dva, tri na tri, možete vi to. Ajmo, ajmoooo! Grmio je Dominik Livaković s Dinamova gola pet minuta prije nego je Lovro Majer načeo Omoniu (1-0). Kao da je znao kapetan 'modrih' da netko mora zagrmjeti i probuditi momčad, a to mu je uspjelo te na kraju Dinamo u vrući Cipar odlazi s ugodnih 2-0.