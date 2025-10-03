MACCABI TEL AVIV - DINAMO 1-3 Hrabri Nevistić ovu je utakmicu dosta igrao s loptom u nogama, a Lisica i Valinčić odlično su zajedno funkcionirali, kako u napadu, tako i u obrani
KAKO SU IGRALI? PLUS+
Ljubičić kao vrsni strijelac, a taj dvojac iz Istre djeluje vrhunski!
Čitanje članka: 3 min
Po hladnom vremenu i u atmosferi prijateljske utakmice slavio je Dinamo slavio u drugom kolu Europske lige na gostovanju u Bačkoj Topoli kod Maccabija iz Tel Aviva s 3-1 (2-1). S dva gola Dejana Ljubičića i jednim Matea Lisice došli su 'modri' do druge pobjede u europskom natjecanju i nastavili pobjedonosni niz.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku