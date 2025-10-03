Obavijesti

Ljubičić kao vrsni strijelac, a taj dvojac iz Istre djeluje vrhunski!

Piše iz Bačke Topole: Hrvoje Tironi, Fabijan Hrnčić,
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

MACCABI TEL AVIV - DINAMO 1-3 Hrabri Nevistić ovu je utakmicu dosta igrao s loptom u nogama, a Lisica i Valinčić odlično su zajedno funkcionirali, kako u napadu, tako i u obrani

Po hladnom vremenu i u atmosferi prijateljske utakmice slavio je Dinamo slavio u drugom kolu Europske lige na gostovanju u Bačkoj Topoli kod Maccabija iz Tel Aviva 3-1 (2-1). S dva gola Dejana Ljubičića i jednim Matea Lisice došli su 'modri' do druge pobjede u europskom natjecanju i nastavili pobjedonosni niz. 

