Nikola Kalinić vraća se u Hajduk! Kao što smo i najavljivali od početka prijelaznog roka, čekala se samo odluka Verone i utakmica s Juventusom koju je morao odigrati zbog pet žutih kartona Simeonea. Večeras je obavio i taj zadatak, ušao pred kraj utakmice nakon čega se oprostio s Veronom. Kalinić je želio povratak, Hajduk ga je željno iščekivao, i eto, dočekao. Hajduk je vijest objavio službeno, na društvenim mrežama.

- Povratak u Hajduk poseban je trenutak u mom životu. Potpisivao sam ugovore s brojnim klubovima, velikim klubovima, igrao za njih, ali Hajduk je za sve nas koji smo odrasli ovdje najveći i za njega smo emotivno vezani. Ovo je mjesto gdje sam odrastao, mjesto na kojem sam stekao nogometnu afirmaciju, na koncu tu sam se rodio i tu su moji ljudi. Dat ću sve od sebe da zadržimo ovaj trenutak, da zajedno razveselimo sve koji dišu za Hajduk i što duže zadržimo ovaj trenutak i trenutnu emociju koja vlada oko kluba - poručio je Kalinić, koji će službeno biti predstavljen u utorak.

Nikola Kalinić nedavno je proslavio 34. rođendan a u bogatoj je karijeri osim za Hajduk igrao i za Pulu, Šibenik, Blackbourne, Dnjipro, Fiorentinu, Milan, Atletico Madrid, Romu i Veronu, a nosio je i dres hrvatske reprezentacije u svim uzrasnim kategorijama. U dresu Hajduka Kalinić je odigrao 79 službenih utakmica i postigao 44 gola, dok je za seniorsku vrstu hrvatske reprezentacije odigrao 42 utakmice i zabio 15 golova.

Nikola Kalinić stigao je u Hajduk kao desetogodišnjak i odmah upao u oko trenerima. Brzo je napredovao kroz sve kategorije jer se trenerima nametao čvrstoćom, ozbiljnošću i golovima. Kako u Hajduku, tako i u reprezentaciji, u kojoj je bio jednako učinkovit. Sa 17. godina debitirao je za prvu momčad Hajduka no vrlo brzo je postalo jasno da neće imati odgovarajuću minutažu, pa se odlučio prihvatiti odlazak na posudbu. Po šest mjeseci proveo je u Puli i Šibeniku, gdje je skupio prvoligaško iskustvo i po povratku u Hajduk čvrsto ugrabio mjesto u špici napada te postao najbolji strijelac momčadi.

No rezultati Hajduka nisu bili na razini očekivanja a rupa u blagajni je bivala sve veća, pa je Kalinić zarana morao u inozemstvo. Hajduk je prihvatio ponudu Blackbourna od 7.5 milijuna eura, što je u to vrijeme bio rekordan transfer u povijesti Hajduka. Kasnije je taj iznos umanjen za 500.000 eura zbog ranije naplate ugovora...

No izazovi Premiershipa bili su preveliki, vrlo brzo po Kalinićevom dolasku smijenjen je trener Sam Allardyce, Nikola je pao u drugi plan pa je morao tražiti novu sredinu jer se nije mirio s klupom. Prihvatio je ponudu Dnjipra u kome je proveo sljedeće četiri sezone i odveo ih do finala Europske lige 2015. godine koje su izgubili od Seville. Dobre igre i golovi lansirali su ga do novog transfera, Kalinić se preselio u Italiju i uspješno nastupao za Fiorentinu, no kad su oni zapali u financijske teškoće poslali su ga na posudbu u Milano, a potom i prodali Atletico Madridu.

U tako velikim klubovima Kalinić je teško dolazio do prilika, no i u ograničenoj minutaži znao bi bljesnuti i zabiti pokoji gol, a osvojio je i svoj jedini trofej, Europski Superkup a Atleticom, nakon čega je poslan na novu posudbu u Romu gdje mu je konkurencija bio Edin Džeko. Na koncu ga je prije dvije godine kupila Verona, bio je najskuplji igrač u svlačionici, a sada se pred istek ugovora odlučio vratiti kući.

Iako je navršio 34 godine, Kalinić je zapravo u jako dobrom stanju, mimoišle su ga ozbiljnije ozljede, što mnogi pripisuju njegovom urednom obiteljskom životu i posebnoj prehrani zbog koje je prije desetak godIna skinuo 6-7 kilograma. Kalinić je već desetak godina u braku s dugogodišnjom partnericom Vanjom s kojoj ima sina i kćer. U bogatoj karijeri igrao je u tri Lige petice, zabijao je u svim klubovima u kojima je nastupao, a zabio je i vrlo važne golove i u dresu reprezentacije, poput onoga Gruziji u Splitu za plasman na Euro 2012. te tri gola Kosovu, Ukrajini i Grčkoj u kvalifikacijama za SP u Rusiji.

Iako je i u privatnom životu i na terenu povučen i miran, pamtimo dva incidenta. Prvi mu se dogodio u dresu Hajduka davne 2008. godine, kada ga je tadašnji trener Robert Jarni u uzvratnom susretu finala kupa s Dinamom zamijenio nakon 20 minuta igre zamijeniti golmanom Mirom Varvodićem, nakon što je Vladimir Balić dobio crveni karton. Kalinić je poludio, skinuo je i bacio kapetansku traku, dres, odjurio u svlačionicu... Izazvalo je to zvižduke i burne prosvjede navijača Hajduka, koji su se ipak primirili nakon što je Kalinić objasnio da je to napravio u revoltu zbog odluke trenera da vadi njega kao napadača iako je Hajduk u tom trenutku bio u rezultatskom deficitu.

Drugi incident je daleko poznatiji a dogodio se nakon što je Hrvatska odigrala prvi susret na SP u Rusiji a Dalić poslao Kalinića kući. Iako ni Dalić ni Kalinić nikad nisu otvoreno govorili o tom incidentu, malo po malo na vidjelo su izašli svi detalji. Kalinić je dugi niz godina bio nezadovoljan zapostavljanjem i mrvicama koje je dobivao od bivših izbornika, iako je u 42 utakmice zabio čak 15 golova, svega tri puta je odigrao cijelu utakmicu!?

I čim je Dalić sjeo na klupu reprezentacije Kalinić je zatražio razgovor s njim i rekao mu otvoreno što ga muči te ga zamolio da ga ne zove ako ga nema namjeru redovito koristiti. Dalić mu je obećao minutažu, rekao mu je da ga treba, uostalom Kalinić je zabio tri gola u kvalifikacijama, no spletom nesretnih okolnosti dogodilo se da je minutaža ipak izostala. Što zbog taktičkih zahtjeva, što zbog ozljeda nekih igrača, Kalinić je ostao na klupi i navodno razmišljao o tome da uopće ne otputuje na SP, no najbliži suigrači su ga ipak nagovorili.

Nakon što je u generalici protiv Brazila u Liverpoolu ostao na klupi a protiv Senegala dobio 45 minuta, na prvom ogledu SP protiv Nigerije Dalić ga je pozvao u igru pred sam kraj susreta. Kalinić je odbio ući pod izlikom da ga muče leđa, a po povratku u kamp Šumska rapsodija Dalić ga je udaljio iz reprezentacije. Sve ostalo je povijest. Hrvatska je došla do srebra, u duhu sveopće euforije zbog povijesnog uspjeha Savez mu je ponudio srebrenu medalju, koja mu po svemu i pripada jer je bio u sastavu na jednoj utakmici, no Kalinić je medalju odbio kazavši kako ne bi bilo fer da je uzme.