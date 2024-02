Ljutić: Jučer nakon veleslaloma sam išla trenirati i to mi je puno pomoglo. A Leona je borac...

Zrinka Ljutić može biti zadovoljan sjajnim vikendom u Andori. Nakon što je jučer završila deseta u veleslalomu, danas je ostvarila odličan rezultat, završila druga u slalomu i bila nadomak pobjede.

- Još jedno postolje za mene. Stvarno sam jako sretna i zadovoljna s dvije vožnje, a pogotovo s drugom. Od početka do kraja sam morala ići jako. Imala sam probleme na kraju strmine. Nisam bila sigurno hoću li preuzeti vodstvo, na kraju odlično drugo mjesto. Trebalo je puno koncentracije, snage i dobrog skijanja. Mislim da sam uspjela napraviti super posao - rekla je nakon utrke.

U jučerašnjem veleslalomu završila je deseta nakon što je bila četvrta u prvoj vožnji. Iako solidan rezultat, Zrinka nije bila zadovoljna i odlučila je nakon utrke trenirati slalom za današnju utrku.

- Jučer nakon veleslaloma sam odradila trening slaloma. Nisam bila zadovoljna drugom vožnjom u veleslalomu i željela sam dobiti slalomski osjećaj. Jučer je bio stvarno dug dan i jako sam se umorila, ali pomoglo mi je. Danas nisam htjela proć kao jučer, da jedva dođem do cilja. Danas mi se poklopilo - kazala je.

Nakon drugog mjesta u Jasni, Zrinka je ponovno došla do postolja i vozi odličnu sezonu.

- Imala sam raznoliku slalomsku sezonu do sada. Skijanje je bilo na višem nivou nego prošle sezone, bilo je stabilnije, ali dogodile su se neke greške i ispadanja. Nije mi to išlo u prilog zbog samopouzdanja, ali sve se jako brzo okrenulo u jasni. I danas sam to iskoristila - rekla je Zrinka i iskomentirala odlične uspjehe hrvatskih skijašica u Andori:

- Andora očito paše hrvatskim skijašicama. Leonino postolje prošle godine i moje sad. Sviđa mi se ovdje, staza je zahtjevna, ali bila je baš dobra utrka.

Leona Popović završila je 25., a hrvatske skijašice sada očekuje pauza, pa završetak sezone.

- Leona je borac i ja znam da će se ona vratiti tamo gdje pripada. Nije očekivala ovo, imala je odlične treninge, ali to je tako, puno uspona i padova. Sad imamo dosta dugu pauzu od utrka. Idem kući malo odmorit, malo trenirat i spremit se za kraj sezone.