Ljutići - novi Kostelići: Trenirali u Austriji, srce je reklo Hrvatska

Skijaška obitelj Ljutić pet godina kasnije nakon prvih intervjua za 24sata niže velike uspjehe. Otac i trener Amir sa Zrinkom (16) nije ni proslavio dobre nastupe, a već ih čekaju novi. Sve to na velikom skijaškom putu

<p>Nakon tri dana i tri nevjerojatna pomaka sa troznamenkastog startnog broja, <strong>Zrinku Ljutić </strong>(16) danas čeka i druga slalomska FIS utrka u seniorskoj konkurenciji. Mlada Hrvatica je već pokazala koliko može, a što očekivati od nje danas? Najbolje je ne stvarati pritisak, ali svjesna je i sama da ima 'ono nešto'. Svjestan je toga i otac Amir, glava skijaške obitelji. </p><p>– Na to da se o Zrinki govori kao o Janičinoj nasljednici već smo se navikli. Tako je to uvijek kada se pojavi netko nadaren, no kako vrijeme bude odmicalo tako će moja kći sve više biti Zrinka, a sve manje nova Janica – rekao je <a href="https://www.vecernji.hr/sport/janica-ima-novi-posao-otkrivamo-sto-ce-sada-raditi-1445074" target="_blank">za Večernji list</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filip Zubčić nakon prvog postolja</strong></p><p>A nekad je Zrinka sa braćom i sestrom trenirala u Austriji jer su tamo bili bolji uvjeti. Čak se pojavila i austrijska zastava kraj njenog imena, ali već tad je sve bilo jasno.</p><p>- Ne trebate se bojati, mi nikad nećemo nastupati za Austriju. Mi smo previše vezani za našu domovinu. Austrijska zastava? Da bi mogli trenirati moramo skijati za njihov klub, nema nam druge, no to nema veze s reprezentacijom - rekao nam je svojevremeno otac Amir, koji je nekoć bio i trener skijanja u Austriji kako bi pokrio dio troškova.</p><p>Talent je bio očit već kad je imala 11 godina, a istaknuo je to i <strong>Slaviša Weiner</strong>, trener golemog skijaškog znanja i iskustva. </p><p>- Nevjerojatno je kako ona zrelo i agresivno skija za 11-godišnjakinju! Sve to jako dobro zna otac Amir, koji se nada da će od njegovog kvarteta djece netko uspjeti u skijanju, domoći se svjetskog vrha: Tvrtko (rođen 2002.), Zrinka (2004.), Dora (2005), a Zrinka je na jako dobrom putu.</p><p>Nakon tri dobra nastupa, Zrinka danas ponovno vozi slalom te opet može pokazati da se s pravom od nje očekuju velike stvari.</p>