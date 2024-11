Ljutiti Jones poručio Miočiću: Poželjet ćeš da to nisi rekao!

Bring it on, bitch! Riječi su to koje je u poduljem najavnom videu uoči okršaja Jona Jonesa i Stipe Miočića američki borac hrvatskog podrijetla poručio svom suparniku. I riječi koje nisu baš sjele Jonesu. Ni Stipe ni Jon nisu borci koji imidž grade verbalnim ratovima i takozvanim 'trash talkom'. Jako respektiraju jedan drugoga i zato je Jonesu bilo neobično čuti takvu Miočićevu izjavu.

Pokretanje videa... 00:56 Nova Miočićeva tetovaža | Video: Stipe Miocic/ Instagram

- Vidite li i vi ovdje nepoštovanje? Nazivaš me kujom, Stipe. Takvo nepoštovanje nije nam trebalo. Poželjet ćeš da nisi ovo rekao. Idemo se igrati... Dovođenje tamnoputih boraca da me oponašaju neće ti pomoći - poručio je Jones putem X-a i Instagrama.

Jones će protiv Miočića braniti pojas svjetskog prvaka u nedjelju rano ujutro po srednjoeuropskom vremenu. Jones je više puta rekao da je Miočić najveći teškaš u povijesti, Stipe je Jona nazvao ponajvećim borcem svih vremena.

I upravo zbog toga mnogi navijači sumnjuaju da je UFC inicirao takav sukob, da dodatno podigne tenzije uoči meča.

Miočić (42) se, inače, vraća u kavez nakon tri i pol godine, a u MMA karijeri ima 20 pobjeda i četiri poraza, dok prvak Jones (37) ima 27 pobjeda, jedan poraz i jednu poništenu borbu.