Ljutiti Našičani: Sramota što su suci radili, snimku šaljemo EHF-u i tražit ćemo da nas zaštite!

Rukometaši Zagreba i Nexea odigrali su pravi rukometni spektakl, više od 700 gledatelja natiskalo se u Kutiju šibica, a Zagrebaši su pobijedili 25-16. No Našićani su ljutiti na suce, prvo isključenje imali su već nakon 90 sekundi utakmice, što se zaista vrlo rijetko sudi. Prvo ide opomena, odnosno žuti karton, vrlo rijetko se igračima daje isključenje već u prvom napadu. Zagreb je bio bolji, zasluženo je pobijedio, no Našićani tvrde da je suđenje u prvih 20 minuta bilo katastrofalno te da će snimku utakmkce proslijediti EHF-u i potražioti zaštitu. Uostalom, priopćenje koje smo dobili od Našičana prenosimo u cijelosti.

- Na žalost, na terenu se od prve minute počelo događati ono čega su se svi pribojavali, a čemu je prethodila i temeljita priprema u režiji domaće ekipe i Hrvatskog rukometnog saveza. Niti jedna televizijska ekipa nije smjela upaliti kamere za vrijeme utakmice, izostao je TV prijenos jer niti jedna televizijska kuća nije bila zainteresirana emitirati dvoboj dva najbolja hrvatska klub. Na to su ljubitelji rukomeata navikli, pa im je jedini preostali medij za praćenje utakmica uživo bio YouTube kanal HRS-a.

No, gle čuda, baš uoči ove utakmice ispostavilo se da su svi klubovi, koji su prenosili svoje utakmice ovim putem, uz odobravanje HRS-a, to radili ilegalno i tome se, naravno, moralo stati na kraj. Zapravo samo utakmici Zagreba i Nexea. Jučer je, primjerice, utakmica Trogir - Dubrava uredno prenošena live streamom, kao i susret Bjelovara i Spačve, a ljubitelji rukometa mogli su uredno gledati i prijenos utakmice Zamet - Rudar, kad već nisu mogli uživati u igri dva najbolja hrvatska kluba, ali barem nešto. Očito da pravila nisu za sve ista.

Utakmicu je sudio dobro poznati dvojac Jurinović – Mrvica, kojima je vjerojatno predodređeno da do kraja karijere sude najveći hrvatski derbi. U posljednje dvije godine gotovo isti scenarij, bilo da se radi o utakmicama u Zagrebu ili Našicama. Očito da puno stvari u HRS-u ne štima jer izostala je bilo kakva podrška našem klubu u pokušaju da imamo ravnopravna prava. RK Nexe morat će proslijediti snimku ove utakmice EHF-u i obratiti se za zaštitu, jer definitivno nije pobijedio sport.

Tužno je i jadno bilo gledati demonstraciju sile sudačkog para, koji su prvih 20. minuta utakmice svojim, u najmanju ruku, čudnim i neshvatljivim odlukama, onemogućili rukometašima NEXE-a normalnu igru. Zaustavljali su se napadi već u prvom kontaktu s obrambenim igračem, kako bi se onemogućilo napadačima NEXE-a razvijanje napada. Nakon dva, tri prekida odmah se podiže sudačka ruka i prisiljava momčad koja je u napadu na ishitrenu realizaciju.

PPD Zagreb je bio bolji i njihova pobjeda nema mrlje, jer večeras su odigrali bolje i treba im čestitati. Apsolutno niti u jednom trenutku ne želimo za bilo što okriviti igrače Zagreba, koji su se pošteno borili za boje kluba. U isto vrijeme, jako je teško igrati i parirati domaćinu uz kriterij suđenja kakav se ne viđa često. Posebice u modernom i brzom rukometu, kakvoga su Gromovi ove sezone demonstrirali nebrojeno puta diljem europskih terena, ali očito da se neke stvari u našem prvenstvu drugačije gledaju. Isključenje već u drugoj minuti zaradio je Luka Moslavac za prvi start na utakmici (uobičajeni rukometni prekršaj) za nekoliko minuta Luka je zaradio i drugo isključenja, a u prvih 10 minuta već smo imali 6 minuta bez igrača manje.

Na drugoj strani Dorian Markušić u 4. minuti u napadu dobiva udarac s dvije ruke u glavu i umjesto isključenja ili barem prekršaja, suci sviraju probijanje. Neshvatljivo je da suci pet ili šest puta ne dopuštaju izvođenje brzog centra odnosno omogućavaju domaćoj momčadi da postavi obranu, konstatno sjeckanje igre u napadu, prvi sedmerac tek u 51. minuti, ne dopuštanje fotografu da se premjesti u drugi kut dvorane kako bi mogao nesmetano fotografirati našu momčad iz drugog kuta...Previše da bi bilo slučajno. Rezultat nakon dvadeset minuta prvog poluvremena zasigurno nije pokazatelj stvarnog stanja na terenu, igrači PPD-a Zagreb to su iskoristili kako bi napravili osjetnu razliku i nakon toga je našim igračima bilo teško vratiti se i uhvatiti priključak.

Jedan od najiskusnijih igrača na terenu Janko Kević bio je ogorčen, izjavivši kako je to bio kriterij kakav se ne viđa na europskim utakmicama, igrati protiv jedne od najboljih danskih ekipa i zabiti 37 golova sigurno nije slučajnost. To je način na koji igramo cijelu sezonu, brz, moderan rukomet, ali to suci nisu dopustili. Zaustavljali su svaki naš napad u začetku, nemoguće je tako odigrati neku kombinaciju. Nije mi jasno da se ovakav derbi igra u ovoj dvorani, da zabranjuju ulazak našim navijačima kao i televizijski prijenos.

Sigurno da postoji veliki interes i medija i gledatelja. Mi idemo dalje, ne odustajemo i ne predajemo se. Čeka nas završni turnir Kupa Hrvatske, bit će televizijskog prijenosa pa se nadamo da će stvari biti malo drugačije. Što se tiče prvenstva, sada smo izjednačeni, ali mi smo i dalje odlučni u našim namjerama.

Vedran Zrnić, zlatni olimpijac i dugogodišnji vrhunski igrač, također nije skrivao razočaranje kriterijem suđenja koje nije bilo pravedno. Uz neprestano prekidanje igre niti jedan rukometaš ne može igrati kako je uvježban. Naši su vanjski igrači bili pod žestokim nasrtajima obrambenih igrača, nisu se uspijevali niti zaletiti i pripremiti za udarac i sve to je prolazilo bez ozbiljnijih sankcija. Ovo nam se ne događa nigdje u Europi, gdje nas više respektiraju i cijene nego u domovini.

RK Nexe zabije ponajboljoj danskoj momčadi 37 pogodaka za 60 minuta, a Zagrebu za 46 minuta postignemo samo devet pogodaka – ne bih baš rekao da je Zagreb igrao tako dominantno u obrani. Sve nas to podsjeća na utakmicu Zagreba i CSKA 2003. godine kada se dogodio gotovo isti scenarij u režiji sudaca.

Ali unatoč zabrani snimanja i prenošenja utakmice, navijači su pronašli načina da pokažu što se to događa u Kutiji šibica, a što svekolika sportska javnost ne bi trebala vidjeti. Ljudi, pa u 21. smo stoljeću, svi imaju mobitele i mogućnost emitiranja uživo, tako da su pomalo i tragikomična silna ograničenja koja su prethodila utakmici koja je trebala biti praznik rukometa. I bila je, sjajna atmosfera na tribinama i prava šteta što nije bilo i više navijača - i jednih i drugih, jer ovakav derbi zaslužuje punu medijsku pozornost pa neka pobijedi bolji. .

