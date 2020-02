Ljutiti Pioli: Pa znali smo da ne smijemo ostaviti Broza samog!

Drugo poluvrijeme je bilo prekrasno. Puštali smo im previše prostora u prvom poluvremenu, no digli smo intenzitet, rekao je Romelu Lukaku nakon nevjerojatne pobjede Intera nad Milanom 4-2 u 23. kolu Serie A.

Ante Rebić zabio je prvi gol za Milan u 40. minuti, a u drugom poluvremenu kapetan Intera Marcelo Brozović zabio je fantastičan volej te pokrenuo preokret.

Najrječitiji je nakon čudesnog slavlja bio trener Intera Antonio Conte.

- Bila je ovo posebna večer. Bili smo u problemu u prvom poluvremenu, postojala je mogućnost da nas razbiju, no mi smo se oporavili, napredovali i uspjeli. Rano je za pričati o snovima, no možemo sanjati. Stiže nam zanimljivo razdoblje, a nakon njega ćemo moći pričati o našem potencijalu i mogućnostima - započeo je Conte pa nastavio:

- Nisam puno pričao na poluvremenu. Razmišljam u teškim situacijama, trebaš biti bistar i preuzeti odgovornost. Velika odgovornost zaostatka 2-0 bila je na meni.

Nakon poraza se oglasio i Zlatan Ibrahimović koji je briljirao u prvom poluvremenu. Zabio je jedan gol, jednom i asistirao:

- Teško je objasniti što se dogodilo. Na poluvremenu smo rekli da je prvih 15 minuta nastavka najbitnije i baš smo tad primili dva gola. Prestali smo igrati, prestali vjerovati, nismo dodavali. Od gola za izjednačenje sve je propalo. Čudno je to, u prvom dijelu sam više očekivao od Intera. Nisu izgledali kao momčad vrijedna drugog mjesta na tablici. No jesu kasnije...

Trener Milana Stefano Pioli bio je očekivano razočaran:

- Trebali smo puno bolje reagirati kod primljenih golova. Nismo imali sreće sa stativama, no ljut sam na igrače jer nisu ispunjavali svoje obrambene dužnosti. Prava je to šteta jer smo kontrolirali utakmicu i nije izgledalo kao da je Inter 19 bodova ispred nas. Ne možemo puštati Brozovića samog na rubu šesnaesterca, to znamo i to trebamo raditi!