Ni jedan od ponajboljih golmana engleskog Premiershipa nije mogao ništa kad je 'malo gasa' dodao Mislav Oršić. O tom maestralnom hattricku će mnogi pričati unucima kao što su oni slušali u čudesnoj Lamzinoj partiji, a sigurno je jedno - Dinamo je u četvrtfinalu Europske lige!

- I više smo nego razočarani. Jednostavno, ovo je sramota. Nadam se da se svi u svlačionici osjećaju odgovornima za ovu situaciju jer to je sramota. Što mogu više o tome reći? Svi smo odgovorni, a okus ovog što se dogodilo je i više nego bolan - započeo je za BT Sport nakon utakmice kapetan Tottenhama Hugo Lloris.

Običaj je kod većine engleskih momčadi da u Europskoj ligi brani drugi golman što bi u ovom slučaju bio Joe Hart, no to što je branio Lloris, kao i start većine prvotimaca samo pokazuje koliko je ozbiljno Mourinho shvatio Dinamo. Ni to mu nije pomoglo.

. - Očito je da smo ambiciozni, ali mislim da je momčad u ovom trenutku refleksija onog što se događa u klubu. Nedostaju nam osnove i sve naše izvedbe su s time povezane. Trebali bismo biti jači u glavama i konkurentniji. Nisam to osjetio na terenu, a kad niste spremni, na ovoj se razini to odmah plaća - dao je čudnovatu izjavu francuski golman.

Kao što je rekao i sam Mourinho, Tottenham nije igrao kao momčad, već kao skupina pojedinaca, dok je Dinamo odigrao kao vrhunska momčad.

- Jedna je stvar izaći pred kamere i pričati o ambicioznosti, a sasvim druga to svakodnevno pokazivati na treninzima. Trenerov plan je bio da izađemo na teren i postignemo gol što je prije moguće. Dogodilo se suprotno. Dinamo je opet počeo vjerovati u sebe, a znate da ako ne zaustavite suparnika, da će se on vratiti. Gol je otvorio utakmicu, mi nismo niti u jednom trenutku pomislili da smo momčad koja vodi ovu utakmicu. Bili smo jako daleko od toga. - objasnio je kapetan Tottenhama pa završio:

- Kad smo počeli shvaćati da smo u problemima, već je bilo kasno. Dinamo je bio pun samopouzdanja i utakmica je postajala sve teža. Kao što sam rekao, ovo je sramota i žao nam je navijača koji su se nadali.