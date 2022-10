Lokomotiva na -16 kod Gyora

Rukometašice Lokomotive izgubile su i četvrtu utakmicu u Ligi prvakinja: Mađarski Gyor nadigrao je igračice hrvatskih prvakinja 32-16.

Lokosice su bile konkurentne prvih 20-ak minuta (9-7), no do kraja prvog dijela Mađarice su stvorile veliku zalihu očekivano je povećavajući do kraja utakmice i završnih +16.

Klara Birtić je s tri gola bila najefikasnija kod Lokomotive, dok su Reka Fodor i Estelle Nze Minko zabile sedam za domaćine.

Sljedeći nastup u Ligi prvakinja Lokomotiva će imati za šest dana kada će gostovati kod turskog sastava Kastamonu.