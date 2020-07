A post shared by NK Lokomotiva Zagreb (@nklokomotiva) on Jul 17, 2020 at 4:38am PDT

Lokomotiva u lovi: Uzuni ide u Ferencvaroš za 14 milijuna kuna

Myrto Uzuni napušta Lokomotivu i za 14 milijuna kuna prelazi u Ferencvaroš, potvrdili su klubovi. Potpisao je s Mađarima na četiri godine, ali ostaje na Kajzerici do kolovoza, igrat će finale Kupa s Rijekom

<p>Albanski reprezentativac i ponajbolji igrač HNL-a <strong>Myrto Uzuni </strong>(25) zgotovio je svoj transfer u <strong>Ferencvaroš</strong>, bogati mađarski klub. O interesu Mađara pisalo se već nekoliko dana, a posao je u petak dobio konačnu potvrdu.</p><p>Lokomotiva će na ime odštete za Uzunija dobiti<strong> 14 milijuna kuna</strong>. Negdje oko prošlog Božića Lokomotiva je s Uzunijem potpisala novi ugovor do 2023. i to se pokazalo sjajnim potezom jer je momčad s Kajzerice imala puno bolju pregovaračku poziciju. </p><p>Uzuni je u Zagreb došao prije dvije godine kao anoniman igrač iz albanskog <strong>Lacija </strong>za 350 tisuća eura, a sad odlazi za višestruko veći iznos. Za Lokomotivu je ukupno odigrao 66 službenih utakmica, a pritom je zabio 20 golova i ostvario 15 asistencija.</p><p>Ipak, Uzuni put Budimpešte neće odmah. Na Kajzerici ostaje do kraja sezone, sve do finala Kupa s Rijekom u Šibeniku. S mađarskim je klubom potpisao ugovor na četiri godine i trenirat će pod paskom velikog Ukrajinca <strong>Serhija Rebrova</strong>. </p>