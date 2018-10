Lokosi favoriti na mjestu sreće Vulića: Bijeli ne smiju izgubiti

U Kranjčevićevoj, tamo gdje je svojedobno kao igrač bombom s 35 metara donio Hajduku odlučujuću pobjedu i naslov prvaka, Zoran Vulić danas (17:30, Arena Sport 3) gostuje kod Lokomotive u jednoj od zadnjih šansi da spasi Hajdukovu sezonu.

Naime, lokosi su visoko, na trećem mjestu HNL-a, s osam bodova više od Hajduka i, izgube li bijeli, bit će jako teško u ostatku prvenstva nadoknaditi 12 bodova zaostatka za Osijekom i eventualnih 11 za Lokomotivom. O vodećem Dinamu ne moramo ni govoriti...

Ni u puno povoljnijim situacijama Hajduku nije bilo lako u gostima kod Lokomotive, a tako mu neće biti ni danas. Kako zbog lošeg starta u sezonu, zbog čega moraju juriti sva tri boda pod svaku cijenu, tako i zbog ozljede jednog od bitnijih igrača u postavi Hamze Barryja, koga neće biti do proljeća. No Vulić je odmah naglasio kako nema namjeru sjediti i plakati, nego će pokušati unutar momčadi pronaći igrača koji će nadomjestiti ono što je momčadi donosio Hamza.

Jedan od ključnih igrača je i Ante Palaversa, s kojim Vulić radi na udarcima iz daljine. Zasad je mladi veznjak zabio jedan gol, u remiju s Interom, a bio je i strijelac za U-19 reprezentaciju. On je jedna od opcija na koje Vulić najozbiljnije računa.

- Hamza je jako dobar i nama jako bitan, on je bio naš najbolji vezni igrač u dosadašnjem dijelu sezone, i stvarno će nam jako nedostajati. Ne znam što trener planira, no vjerujem da ga Mijo Caktaš i ja možemo zamijeniti. Možda ne toliko dobro kao da je on na terenu, ali ćemo sigurno dati sve od sebe i odigrati najbolje što možemo – kaže Palaversa.

- Igrali smo dvije prijateljske utakmice s Turcima, dobro smo to odradili u sklopu priprema za naredne utakmice kvalifikacija za Euro, pogotovo onu prvu. Sad formu trebamo još dizati, jer vjerujem da možemo igrati još i bolje.

Do sljedeće reprezentativne pauze Hajduka čeka težak raspored. Najprije Lokomotiva, potom Rijeka pa kup-ogled sa Šibenikom.

- Sve su to teške utakmice u kojima želimo pokazati koliko vrijedimo. Za te se utakmice trenira i priprema, želimo pokazati koliko vrijedimo, jer do sada to baš i nismo pokazali. Bit će nam teško i bez pomoći publike, oni su nama ipak najvažniji, ali što je tu je, nećemo se sad predati, moramo odigrati kao da su oni tu.

Hajduk je pod Vulićevim vodstvom upisao seriju dobrih rezultata, no posrtanje protiv Osijeka sve je vratilo korak unatrag. Pobjeda u Kranjčevićevoj nameće se kao imperativ.

- Oni jako dobro igraju, pri vrhu su ljestvice, imaju mladu momčad, ali mi se ne osvrćemo na protivnike, samo gledamo sebe, pokušavamo popraviti sve segmente igre, i razmišljamo samo o tome kako ćemo uzeti sva tri boda u svakoj sljedećoj utakmici.

Vulićevi treninzi jako su raznoliki i zanimljivi, a mladi igrači dobivaju puno prilika.

- Treninzi su stvarno jako zanimljivi, od prve do zadnje minute se sve radi s loptom, i to mi se najviše sviđa, a vidim da to vole i ostali suigrači. Nama mladim igračima pružit će se prilika da igramo i napredujemo, i sada je na nama da to iskoristimo na najbolji mogući način - zaključio je Ante Palaversa.