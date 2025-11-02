Lončarević: Što Mišić radi, to je nedopustivo! Kovačević mora jednu stvar jasno i glasno reći

Dinamo je u dramatičnom derbiju na Maksimiru svladao Rijeku 2-1, no pobjeda je ostala u sjeni blijede igre "modrih" u drugom poluvremenu i neodgovornog ponašanja kapetana Josipa Mišića, kao i burne situacije s navijačima nakon dvoboja. Legendarni trener HNL-a Ilija Lončarević iznio je oštru analizu dubokih problema koji muče momčad aktualnog prvaka.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Josip je iskusan igrač da bi upao u zamku nekakve nervoze ili stanja momčadi u drugom poluvremenu. Da bi si dozvolio te situacije koje je on napravio, odnosno taj potez rukom prema protivničkom licu... Stavio je sam sebe na ciljnik sucu da ti da crveni karton. Nitko ne bi mogao zamjeriti da je Mišić dobio crveni karton - rekao je za Sportklub.

Lončarević smatra da je takvo ponašanje posljedica opće nervoze i krize u koju je momčad upala, ali naglašava da se to ne očekuje od najiskusnijeg igrača.

- To je razumljivo za mlađe igrače koji nemaju toliko iskustva, ali ne za kapetana momčadi i najiskusnijeg igrača Dinama... Vjerojatno je to ipak posljedica jedne velike nervoze radi krize u koju je momčad ušla.

"Dinamova momčad jako loše kontrolira teren"

Pobjeda u derbiju, prema Lončareviću, ne smije zamagliti činjenicu da Dinamo ima kronične taktičke probleme, posebno u fazi obrane. Problem nije fizičke, već isključivo mentalne i taktičke prirode.

- Događa se to da Dinamova kompletna momčad ispred zadnje linije, šest igrača, jako loše kontrolira teren i prostor ispred svoga gola u svojih 30 metara. Dinamo igra jako dobro i moćno kad su oni u naletu i kad kontroliraju trkački apsolutno sve, ali isto tako su uvijek rašireni. Nisu oni skupljeni, jer postoje trenuci, bez obzira na to koliko si nadmoćan, gdje ti jednostavno moraš stati u zadnju fazu obrane, svojih 30 metara, skupiti se i po dužini i po širini.

Posebno je kritizirao ponašanje veznih igrača koji ne sudjeluju u obrani.

- Dinamu se događa da mu vezni igrači deset metara od svoje zadnje linije stoje i gledaju što se događa na kontra strani. Oni nisu direktno upleteni u tu akciju, ali to je nedopustivo u ozbiljnom nogometu.

Lončarević ističe fundamentalnu razliku u pristupu između Dinama i Rijeke.

- U drugom poluvremenu, kad je Rijeka napadala, i čim je izgubila loptu, Dinamo je krenuo u neku polukontru... Istog trenutka, prije nego što je Dinamo uopće mogao doći, njih se deset vratilo u 25 metara. A kod Dinama je to suprotna priča jer je potpuno otvoren. Dinamo ne trči u obranu zajedno kao momčad, nego trči pojedinačno i svaki pojedinačno procijeni: "Pa meni je ovdje dobro, ja sam tu, moj igrač je tamo prema centru, a ne moram zatvoriti prostor".

Odgovornost trenera

Na kraju, Lončarević je uputio kritiku na račun trenera koji, prema njemu, ne priznaje javno taktičke nedostatke svoje momčadi, što je ključan korak prema rješenju problema.

- Najviše me smeta da, kad se sami uvjere da nešto nije u redu, zašto to jasno i glasno ne kažu? Ne ime i prezime nego: "Moja momčad nije u taktičkom smislu zadovoljila, niti u fazi obrane, niti u završnici, stvari koje prava momčad mora zadovoljiti".

Zaključio je kako je problem isključivo psihološke prirode i da je na Mariju Kovačeviću da to presiječe.

- Samo je do psihe u igračima, trener je tu koji to treba jasno i glasno reći, čak i javno. Ne trebaš prozivati pojedinca, ali javno, i da se zna da to jednostavno tako više ne ide.

Iako Dinamo ima savršen učinak protiv najvećih rivala, pobjede ne mogu prikrivati probleme u igri, a ne dođe li do nekih promjena u Maksimiru, "modri" bi se mogli naći u još većim nevoljama.