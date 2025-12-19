FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Njezin zaručnik je prije tri godine osvojio Europsku ligu s Eintrachtom, a ovo je izjavio nakon finala: '- Ne znam slažete li se sa mnom, ali osvajanje ovog trofeja bolje je od seksa! Definitivno je nešto prelijepo, kao što je i seks. Ali svakako mislim da će se neke stvari događati u idućih nekoliko dana...' | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija