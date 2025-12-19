FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Brazilski geni i predanost vježbanju doveli su je do titule najljepše žene na svijetu. A Izabel Goulart (40) zavidnu figuru obožava dijeliti s drugima na društvenim mrežama.
| Foto: Profimedia
Brazilski geni i predanost vježbanju doveli su je do titule najljepše žene na svijetu. A Izabel Goulart (40) zavidnu figuru obožava dijeliti s drugima na društvenim mrežama. |
Foto: Profimedia
Brazilski geni i predanost vježbanju doveli su je do titule najljepše žene na svijetu. A Izabel Goulart (40) zavidnu figuru obožava dijeliti s drugima na društvenim mrežama.
| Foto: Profimedia
Atraktivna Goulart i Trapp (34) su prije nekoliko godina proslavili Božić na otoku Sveti Bartolomej u Malim Antilima, a fotografi su ih uhvatili kako se izvijaju na plaži i izmjenjuju nježnosti.
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Izabel je opčinjena fitnessom, a očito ne voli imati previše odjeće na sebi, što raduje njezine pratitelje kojih je na Instagramu 4,3 milijuna.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Svijet ju je upoznao kao 'Victorijinu anđelicu'. Godinama se bavila gimnastikom, a jedan modni skaut zapazio ju je s majkom u trgovini. Tako je krenuo streloviti uspon modnim pistama i svjetskim pozornicama.
| Foto: Stefanie Rex/DPA
Foto Tom Weller/DPA
Foto Instagram/
Od 2005. do 2008. godine radila je za Victoria's Secret, a od tada surađuje s različitim modnim brendovima i sa Sports Illustratedom. I uz to, promiče vježbanje i zdravu prehranu na svojim društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Ona i Kevin Trapp u vezi su od 2015. godine, upoznali su se dok je on igrao za PSG, a prije sedam godina su se zaručili, međutim, još nisu stali pred oltar.
| Foto: Instagram/
Zaluđena je vježbanjem i zaljubljena do ušiju u svog izabranika, a čini se da i susjedi znaju koliko je vatrena njihova ljubav. Naime, jednom prilikom priznala je koliko često se ona i njezin zaručnik seksaju.
| Foto: Instagram/
'Seksamo se četiri do pet puta dnevno. Međutim, ako izgube utakmicu u kojoj je Kevin branio, onda nema seksa. Čak mi ni visoke potpetice i seksi donje rublje ne mogu pomoći nakon poraza. S druge strane, ako pobijedi, onda tu noć nijedno od nas dvoje ne spava i seksamo se do jutra', otkrila je ljepotica prije nekoliko godina.
| Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA
Foto Boesl
Njezin zaručnik je prije tri godine osvojio Europsku ligu s Eintrachtom, a ovo je izjavio nakon finala: '- Ne znam slažete li se sa mnom, ali osvajanje ovog trofeja bolje je od seksa! Definitivno je nešto prelijepo, kao što je i seks. Ali svakako mislim da će se neke stvari događati u idućih nekoliko dana...'
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Vjerujemo da je promijenio mišljenje kada se vratio doma.
| Foto: Instagram/
Kevin je ovo ljeto promijenio klub, iz Njemačke je otišao u Paris FC, novog francuskog prvoligaša. U grad ljubavi...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija