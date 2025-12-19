Obavijesti

VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Izabel Goulart gets into the Christmas spirit wearing a tiny red bikini on the beach in St.
Brazilski geni i predanost vježbanju doveli su je do titule najljepše žene na svijetu. A Izabel Goulart (40) zavidnu figuru obožava dijeliti s drugima na društvenim mrežama. | Foto: Profimedia
