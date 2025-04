Lončarević za 24sata: Mi smo dinamovci bili sretni, ali za naš nogomet nije dobro kad je tako

U službenom zapisniku utakmice između Hajduka i Lokomotive kao trener gostujuće momčadi bio je naveden Ilija Lončarević. Iskusni stručnjak, svakako jedno od najdugovječnijih lica na hrvatskim stadionima, već dugo radi u Lokomotivi, ali kao savjetnik, ne kao trener. A kako se čini, to više niti ne namjerava biti, što je i očekivano s obzirom na činjenicu da je već proslavio 80. rođendan. Nakon utakmice sve je pojasnio sam Lončarević, s kojim smo kratko popričali na Poljudu.

- Lokomotiva je malo upala u krizu, trener Čabraja je otišao kako je otišao i trebalo je brzo reagirati. Ja sam u klubu već dvije godine u ulozi savjetnika i mentora trenerima prve momčadi i škole nogometa, a s obzirom da nitko drugi nije imao licencu za vođenje momčadi, odlučili smo tako premostiti završnicu ove sezone, da ja preuzmem tu ulogu na sebe. Nema tu neke velike filozofije, vidjeli ste da je Damir Ferenčina vodio momčad, i to će tako biti i u nastavku sezone, a ja sam tu da bi zadovoljili propise.

Kakvi su vam planovi za dalje, ostajete u Lokomotivi ili...?

- Iskreno, ja se nadam da ću i dalje ostati u Lokomotivi. Sviđa mi se ova uloga, a da vam budem iskren nemam ni baš previše želje u ovim godinama 'zujati okolo' i baviti se trenerskim poslom koji je jako zahtjevan, pogotovo za nekoga u mojim godinama.

Imate jako puno iskustva, kako iz te pozicije gledate na rasplet prvenstva i utrku za naslov prvaka?

- Dobro je da je utrka neizvjesna do samoga kraja. To je jako dobro za naš nogomet u cijelosti, da nam se događaju neke neizvjesne sezone. Kad je Dinamo osvajao s velikim brojem bodova prednosti mi dinamovci smo mogli biti sretni i zadovoljni, ali za naš nogomet nije dobro kad je unaprijed sve poznato. Sada neka se svi koji su kandidati za naslov potrude, i Rijeka, i Hajduk, pa i Dinamo ako još ima šanse, a ja smatram da ima, i prvenstvo će nam biti zanimljivo. A tko će postati prvak, to danas ne možemo ni pretpostaviti, a kamo li sa sigurnošću tvrditi.

U toj utrci i Lokomotiva će zasigurno imati važnu ulogu, otimali ste, a za očekivati je i da ćete otimati bodove velikima i tako utječu na konačan izgled prvenstvene ljestvice?

- Mi smo još uvijek u zoni ispadanja i prije svega moramo razmišljati o svojoj koži. Nismo u nekoj velikoj opasnosti, ali teoretski je moguće da nam opstanak bude ugrožen, i svi o tome moramo voditi računa. Mi ćemo dakle kao i uvijek igrati za sebe i svoj klub, nećemo razmišljati o nekom popuštanju ili nepopuštanju, o kalkulacijama.... Mi ne razmišljamo niti smijemo razmišljati drugačije.