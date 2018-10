'Lopetegui je bivši, a na klupi Reala zamijenit će ga Conte'

Real Madrid trenutno prolazi kroz veliku rezultatsku krizu. Već četiri utakmice 'kraljevski klub' ne zna za pobjedu, a da stvar bude još gora po njih, u te četiri utakmice nisu zabili niti jedan gol. Nešto što im se nije dogodilo preko 30 godina.

Posljednji gol zabili su u 41. minuti pobjede nad Espanyolom zbog čega je Real sada ravno šest sati i 49 minuta bez zabijenog gola.

Posljednje razočaranje u nizu za 'kraljeve' se dogodilo u zadnjem kolu prije reprezentativne stanke kada su poraženi od Alavesa s minimalnih 1-0, a trener Julen Lopetegui našao se pod velikim pritiskom.

Uprava Reala polako gubi strpljenje s bivšim izbornikom Španjolske, a predsjednik kluba Florentino Perez navodno mu je dao ultimatum. U sljedeće tri utakmice koje će Real igrati protiv Levantea, Plzena i Barcelone, Lopetegui mora ostvariti dobre rezultate ili će dobiti nogu nakon svega tri mjeseca provedena tamo.

Talijanski mediji otišli su korak dalje i ekskluzivno otkrili kako znaju tko će naslijediti Lopeteguija na klupi Madriđana.

Tako Sport Italia i Corriere dello Sport tvrde da su direktori Reala u ponedjeljak kontaktirali talijanskog stručnjaka Antonija Contea te da on nema ništa protiv toga da preuzme 'vruću' klupu 'kraljevskog kluba'.

Perez je već tijekom ljeta koketirao s talijanskim stručnjakom, ali on je tada bio trener Chelseaja te nije pomišljao na ostavku. No, kasnije je došlo do sukoba s Abramovičem i Conte je postao bivši.

Još gora stvar za njega je sudski spor koji vodi s klubom iz Londona jer mu odbijaju isplatiti 10 milijuna eura odštete koju je on zaslužio jer je dobio otkaz prije isteka ugovora. Upravo taj pravni proces mogao bi biti jedina prepreka Talijana u preuzimanju Chelseaja.

Inače, Conte je za vrijeme igračke karijere postao legenda Juventusa, a tijekom trenerske karijere vodio je Chelsea, Italiju, Juventus, Sienu, Atalantu, Bari i Arezzo.