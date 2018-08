Lopetegui: Kovačić je normalno trenirao, a Modrić je sretan tu

Već sam pričao s predsjednikom o tome, govorio sam i medijima i nema nikakve promjene. Luka Modrić je sretan ovdje, bio je sretan i prije i bit će i ubuduće. I ove sezone u Realu će igrati svoj prekrasan nogomet. Ne, neću vam otkriti što pričam privatno sa svojim igračima, no naravno da ću s Lukom razgovarati kad to budem smatrao potrebnim, rekao je Julen Lopetegui na press konferenciji kojom je trebao najaviti prijateljsku utakmicu s Romom. No sve se to pretvorilo većinom u razgovor o navodno nezadovoljnim igračima, odlascima i dolascima u ljetnom prijelaznom roku.

Kovačić želi transfer, Modrić bi u Inter... Najave koje nemalo remete mir u Realovoj svlačionici svakodnevno pune španjolske naslovnice, a u glavnim ulogama su dva Hrvata. I dok je Modrić siguran u svoj status prvotimca, no, navodno, želi nove izazove, Kovačić smatra da treba imati važniju ulogu, a u Realu to u ovom trenutku nije moguće.

Španjolce malo zabrinjava činjenica da se Modrić još nije službeno oglasio i odbacio nagađanja o transferu u Inter, no trener je ponovio da je bezbrižan. S druge strane, sinoć je španjolskim medijima odjeknula informacija da je Mateo Kovačić odbio trenirati s momčadi sve dok klub ne riješi njegovu prodaju.

- Mateo nije buntovnik, nemam nikakve informacije da 'štrajka', nema zahtjeva da propusti treninge. Trenirao je normalno, Mateo je naš igrač i sretan sam zbog toga - kaže Lopetegui.

No Španjolci i dalje vjeruju da novi trener Reala živi u iluziji, ili barem njima ne želi otkriti s kakvim se problemima suočava ovih dana, pa ne odustaju od pitanja o hrvatskom dvojcu.

Jeste li vi svjesni da imate u momčadi igrače koji žele napustiti Real, poput Modrića i Kovačića?

- Oni su maksimalno odgovorni prema radu i klubu. Obojica su sretni što su u Real Madridu - zaključio je bivši španjolski izbornik.

A Lopeteguieve riječi potvrđuju i fotografije s treninga Reala gdje se jasno vidi Mateo Kovačić u opremi za trening.