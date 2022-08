Lorena ima 12 godina, prvakinja je u teškoj kategoriji: Imam sve petice, a obožavam Rockyja

Na Europsko prvenstvo u Tursku stigla je u tišini. Gotovo sramežljivo. Samo joj je 12 godina i bila je najmlađa natjecateljica. A takve, filmske priče, moraju imati sretan završetak. Jer kakva bi to bila priča da malena Lorena Horvat iz Zamlake kraj Varaždina, koja je počela boksati prije dvije godine, dođe na Europsko prvenstvo i ne uzme zlato? Baš tako, nikakva. I naravno da je Lorena pobijedila sve redom, naravno da je to učinila u najjačoj konkurenciji, iako je bila, ako ste zaboravili, najmlađa natjecateljica.

- Bila sam jako nervozna prije finala. Bilo nas je dosta u svlačionici, pa sam izašla, skakala s vijačom, čula sam se s mamom, popričala s trenerom Robertom. To me smirilo. U meč sam ušla rezervirano, no potom sam otpustila kočnice. Očekivala sam medalju, ali zlato nikako - ističe Lorena, koja je nakon slavlja uzela mobitel i nazvala obitelj.

- Moj ujo Josip je najemotivnije to proživio - dodala je Lorena, koja se boksom počela baviti prije dvije godine.

Prvu godinu nije se borila, samo je trenirala, a u ring je prvi put ušla s 11 godina.

- Trenirala sam stolni tenis, no boks je sport u kojem ima više kretanja i kontakta. Možete izraziti ljutnju. Mama i tata me podržavaju od prvog dana, malo su skeptični bili baka i djed. Oni se i danas boje i uvijek mi kažu: 'Ruke gore, pazi da ne dobiješ batina' - kaže kroz smijeh 12-godišnjakinja, odlična učenica Osnovne škole Šemovec.

- Zasad imam sve petice. Najdraži predmeti su mi likovni i tjelesni, a volim i hrvatski jezik te njemački. Prijatelji prate moje uspjehe i veliki su navijači - ističe djevojka koja trenira pet puta tjedno.

- Shvatila sam da samo radom možete postići rezultat. Željela bih ostati u boksu i postati trenerica. Sad ću krenuti u sedmi razred, a velika želja mi je upisati Medicinsku školu Varaždin, smjer fizioterapeut - dodala je 12-godišnjakinja, koja obožava životinje.

- Volim se igrati s mačkama. Često pomažem baki u vrtu i djedu oko okućnice - rekla je Lorena kojoj su uzori Nikola Ćaćić i Filip Hrgović.

- Popularizirali su boks u Hrvatskoj. Sve više cura se uključuje u boks jer, realno, više udaraca i ozljeda primite u rukometu - tvrdi Lorena, koja obožava film "Rocky".

- I 'Rocky' je dijelom zaslužan što sam krenula u boks. Kad bih imala pjesmu za izlazak u ring, bila bi to 'Eye of the Tiger', kaže Lorena koju trenira trener Robert Herić.

- Lorena je u finalu boksala protiv dvije godine starije djevojke koja ima 100 mečeva u karijeri. Lorena ih ima 13. Ona je sad profesionalni sportaš treće kategorije što nekome uspijeva tek s 18 godina. Ako se tako nastaviti razvijati, mogla bi sa 16 godina biti kandidat za nastup na Olimpijskim igrama - naglasio je Herić.

