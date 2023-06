Los Angeles ignorira HNS! Ne pušta Biuka na Euro, a ne može mu nitko ništa, ni Fifa ni Uefa

Houston 11. pa 15. lipnja, Kansas 18. lipnja, Seattle 22. i Vancouver 25. lipnja, pa Dallas 2. srpnja. Ili Ukrajina 21. lipnja, Španjolska 24. pa Rumunjska 27. lipnja? Kakav će biti raspored utakmica Stipe Biuka ovaj mjesec ovisi, nažalost, isključivo o Amerikancima.

O čelnicima Los Angeles FC-a. Koje, budimo realni, boli briga za neko tamo Europsko prvenstvo dok se oni bore za doigravanje MLS-a. I HNS, Uefa, Fifa niti itko tu ne mogu ama baš ništa!

- Njegov je dolazak upitan. Zato smo njemu i poslali poziv debelo prije nego svim ostalim igračima, kako nam iz Los Angelesa ne bi mogli reći da smo se kasno sjetili. No, ako ga ne žele pustiti... - rekao nam je izbornik Dragan Skočić u intervjuu za 24sata.

Da, to je najveći problem. Kojeg zapravo dosad i nismo bili toliko svjesni jer europski klubovi nisu pravili probleme oko puštanja igrača na Europsko prvenstvo mladih, to je ugledno natjecanje i odličan izlog. No Euro do 21 godine nije službeni Fifin termin!? Drugim riječima, klubovi bez ikakve sankcije i straha mogu igračima zabraniti nastup.

Foto: Gary A. Vasquez

Kao što Hajduk nije pustio Rokasa Pukštasa na Svjetsko prvenstvo do 20 godina dok nije odigrao finale Kupa sa Šibenikom, tako ni Los Angeles ne mora pustiti Biuka. I, kako sada stvari stoje, i neće!

- Hrvatski nogometni savez je od 18. svibnja nekoliko puta kontaktirao Los Angeles FC te još iščekujemo povratnu informaciju o dozvoli Stipi Biuku za priključivanje hrvatskoj U-21 reprezentaciji. HNS će i u narednim danima učiniti maksimalne napore kako bi ishodio dozvolu Los Angelesa za Biuka, koji je jasan u želji da se priključi reprezentaciji za Europsko prvenstvo - jedino je što službeno kaže HNS.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ali Skočić već priprema B opciju i spreman je na scenarij da ostane i bez Biuka. Jer ako se Amerikanci nisu udostojili odgovoriti već tri tjedna...