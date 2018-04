Loš gubitnik: Đoković nakon poraza nije pružio ruku sucu

Novak Đoković ponovno je prilično rano izletio s turnira. Ovoga puta u 3. kolu Monte Carla od njega je bolji bio sedmi tenisač svijeta Dominic Thiem.

Najbolji srpski tenisač dobio je prvi set, no mučio se, gubio 5-2, uspio preokrenuti i doći do tie-breaka gdje je ipak slavio 7-2. I kad se činilo da bi Novak mogao napraviti napokon veliki korak više u odnosu na prijašnje turnire i pobijediti igrača iz top 10 društva, ponovno pad. Najprije je Austrijanac u petom gemu drugog seta napravio prvi break, a onda već na idućem Novakovu servisu još jedan i mirno izjednačio na 1-1 u setovima. U posljednjem setu ponovno se gotovo do samog kraja čekalo na break Austrijanca koji mirno privodi meč kraju sa 6-3 uz dva nova breaka.

A onda je uslijedilo nešto što nismo često viđali kod Novaka Đokovića, barem ne dok mu je išlo na teniskim terenima. Prvo je pružio ruku austrijskom tenisaču i čestitao mu, ali onda umjesto da isto učini i s glavnim sucem, Novak ga je ignorirao i prošao kraj njega bez pružene ruke. Naravno, taj detalj nije promaknuo teniskim obožavateljima koji su odmah na društvenim mrežama počeli nagađati zašto je Novak tako postupio.

Razlog je navodno što je sudac u jednom trenutku opomenuo Đokovića da uzima preduge pauze između poena, a nekad najboljeg tenisača svijeta to je očito naljutilo. Po njegovu mišljenju možda i poremetilo pa je vjerojatno smatrao da je i to bio jedan od razloga poraza.

Ubrzo su i izračunali da je Đoković između poena uzimao pauze od 25 sekundi prije opomene suca, a nakon što ga je Carlos Bernardes opomenuo ta pauza bila je 16 sekundi.

Carlos Bernardes had a word w/Djokovic after the 3-2 changeover to be careful of the time. Djokovic responds by playing some speed tennis - and gets broken. Yaps at him after he sits down again.

Fairly extreme overreaction, speaking to his being somewhat agitated ATM. pic.twitter.com/xQfhqCWYqC