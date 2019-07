Loš start mladih nada tenisa: Ispali Tsitsipas, Zverev i Osaka

Jiry Vesely, Thomas Fabbiano i Julija Putinceva autori su iznenađenja u prvom kolu travnatog Grand slama. U prvom su kolu oni bili u dosta podređenoj ulozi prema kladionicama, ali uspjeli su slomiti Alexandera Zvereva, Stefanosa Tsitsipasa i Naomi Osaku za drugo kolo Wimbledona.

Jiry Vesely je nakon godine traženja po raznim Challengerima napokon napravio iskorak. Dobro ga se sjećamo po razornom servisu i solidnoj igri s linije, ali ove godine nikako nije mogao uhvatiti formu. No, i njegov protivnik Alexander Zverev ove je godine igrao 'toplo-hladno' i mnogo puta razočarao svoje navijače, ali i ponajviše sebe. Bilo je tako i ovaj put.

Foto: TOBY MELVILLE

Dobro je u meč krenuo Zverev i u prvom setu iskoristio jedinu break, odnosno set loptu koja mu je bila ponuđena. Poveo je 1-0 u setovima i sve je izgledalo kao da će Nijemac lagano do drugog kola. No, probudio se tada 'bombarder' Jiry i dobro držao svoj servis te čekao greške labilnog Alexandera. To se i dogodilo, dva je puta 'Sascha' izgubio servis i rezultat je bio 1-1 u setovima. Ali Zverev je odigrao čak i solidan meč, no Čeh je podsjetio na stare slavne dane.

Foto: TOBY MELVILLE

U sljedeća mu je dva seta još tri puta oduzimao servis, dok svoj nije ispuštao. Ključan trenutak dogodio se kod 30-15 i 6-5 za Veselog u četvrtom setu na servis Nijemca. Drugi servis Zvereva lagano je vratio Vesely, ali okliznuo se Zverev i jednostavno 'prokipio' te izgubio svoj servis i meč u nastavku. Vesely je pobjedom došao do ogleda sa Cuevasom koji je s 3-1 u setovima iznenadio Džumhura.

Bio 'pritajeni favorit' za turnir, pa izgubio

Veliku je stvar napravio i 30-godišnji Talijan Fabbiano koji je u 5 setova slomio šestog igrača svijeta i po mnogima 'black horsea', odnosno favorita iz sjene za osvajanje Wimbledona, Grka Stefanosa Tsitsipasa. Prvi je set odnio Fabbiano sa 6-4, pa je Grk odgovorio sa 6-3. Zatim Talijan opet pobjeđuje sa 6-4, da bi se u četvrtom setu otišlo sve do 13. igre. Imao je tada Fabbiano dvije meč lopte koje nije iskoristio, a Tsitsi je dobio priliku za povratak u meč.

Foto: HANNAH MCKAY

No, nije mu to uspjelo u odlučujućem setu jer je Talijan s dva breaka došao do najveće pobjede u karijeri. U drugom kolu će morati na 'operaciju' kod 'doktora' Ive Karlovića.

Foto: HANNAH MCKAY

Najmanje iznenađenje od iznenađenja je ispadanje druge tenisačice svijeta Naomi Osake od Julije Putinceve u dva seta (7-6(4), 6-2). Japanka je tako nastavila lošu formu na travi te je dugi put u 11 dana izgubila od Ruskinje. Podsjetimo, Osaka je od Putinceve ispala u osmini finala Birminghama također sa 2-0 u setovima. Kazahstanka će u drugom kolu igrati protiv Švicarke Viktorije Golubić.