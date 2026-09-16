Loša vijest za Dodiga i društvo! Zverev je spreman za Hrvatsku

Hrvatska teniska reprezentacija imat će težak zadatak u posljednjem krugu kvalifikacija za nastup na finalnom turniru Davis Cupa, jer će sastav Njemačke na susretu u Halleu predvoditi aktualni pobjednik US Opena i Roland Garrosa, drugi tenisač svijeta Alexander Zverev.

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Iako je nakon osvajanja US Opena izjavio da "doista želi zaigrati" u Davis Cupu dvoboju s Hrvatskom, ali da se "tome protive svi iz njegove ekipe", Alexander Zverev će ostvariti svoju želju i biti glavna prepreka hrvatskoj reprezentaciji u nastojanju da se pomlađeni sastav pod vodstvom izbornika Ivana Dodiga plasira na završni turnir Davis Cupa koji je na rasporedu krajem studenoga u Bologni.

- Ushićeni smo zbog toga što će Alexander doći na naš domaći susret u Halleu, unatoč fizičkoj potrošenosti nakon iznimne sezone na Grand Slam turnirima i njegovog trijumfa na US Openu, izjavio je u utorak kasno navečer izbornik njemačke reprezentacije Michael Kohlmann.

- To je snažan poticaj za našu momčad i za njemačke ljubitelje tenisa, dodao je njemački izbornik koji je Zvereva uključio u originalnu nominaciju momčadi, ali je već tom prilikom rekao da će njegov nastup ovisiti o tome koliko će daleko dogurati na US Openu.

Foto: Mike Segar

Zverev je dogurao najdalje što je mogao, osvojio trofej i rekordnih 5,5 milijuna dolara novčane nagrade, ali to nije umanjilo njegovu želju da pomogne reprezentaciji u ostvarenju cilja da se ponovno domogne trofeje koji nije osvojila još od 1993., kad je po treći put pod vodstvom pokojnog hrvatskog teniskog velikana Nikole Pilića došla do velikog srebrnog pehara.

Najbolji tenisač svijeta po bodovima osvojenim samo u ovoj godini trebao bi u Halle doći u četvrtak, gdje će se pridružiti ostalim članovima reprezentacije, Yannicku Hanfmannu te specijalistima za parove, aktualnim finalistima US Opena, Kevinu Krawietzu i Timu Puetzu. Nakon Davis Cupa Zverev će imati još jedan momčadski nastup, jer će predvoditi reprezentaciju Europe na Laver Cupu u Londonu, od 25. do 27. rujna.

U Halleu, u Heristo-areni, igrat će se na vrlo sličnoj podlozi na kojoj je igran i US Open, pa njemačkim tenisačima koji su se najduže moguće zadržali u New Yorku, prilagodba ne bi trebala predstavljati nikakav problem, što je još jedna otegotna okolnost za hrvatsku reprezentaciju, koja će pokušati iznenaditi favorizirane Nijemce.

Foto: ROBERT DEUTSCH

Ni pozicija na Davis Cup ljestvici, kao ni statistika međusobnih dvoboja ne ide u prilog našim tenisačima. Njemačka je na aktualnoj ljestvici treća reprezentacija svijeta, iza Italije i Španjolske, dok se Hrvatska nalazi na 15. mjestu. U međusobnim dvobojima je 3-1 za Nijemce, ali je relevantnost tog podatka umanjena činjenicom da je od posljednjeg susreta hrvatskih i njemačkih tenisača prošlo više od 15 godina.

Jedini koji je još uvijek aktivan od igrača koji su nastupali i te 2011. u zagrebačkom Domu sportova, gdje su Nijemci slavili 3-2, trebao je biti u Halleu, ali ga je ozljeda spriječila u nastupu na US Openu, a posljedično i u Davis Cupu. Naravno, riječ je o hrvatskom "broju 1" Marinu Čiliću.

Varaždin: Davis Cup, meč Marin Čilić - Zizou Bergs | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Hrvatsku će tako u Halleu predvoditi Dino Prižmić kao "broj 1" u pojedinačnim mečevima, a za mjesto na "drugoj ploči" konkurirat će Matej Dodig i Mili Poljičak. Mate Pavić i Nikola Mektić će imati imperativ osvajanja boda u paru u pokušaju da Hrvatska iznenadi Njemačku i po prvi put dođe do pobjede na gostujućem terenu u međusobnim dvobojima.

Hrvatski reprezentativci se već od utorka pripremaju u Halleu za ovaj dvoboj, a s njima je i Borna Ćorić, koji, nažalost, nije još u mogućnosti zaigrati, ali će moći pomoći pokojim savjetom. Subotnji program će započeti u 14 sati i donosi dva pojedinačna dvoboja, a u nedjelju će od 12 sati na terenu biti parovi. Nakon toga su predviđena još dva pojedinačna meča. Svi dvoboji se igraju na dva osvojena seta.