Dinamo ima bogatu povijest obračuna s austrijskim klubovima. Pobjeđivao je i gubio od Sturma, Salzburga, Austrije, prošle sezone uspješno se u dvije utakmice obračunao s Wolfsbergerom, a za nešto više od dva tjedna prvi će put igrati protiv Rapida, kluba s kojim ga povezuje legendarni Cico Kranjčar.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Modri" u Beču gostuju u trećem kolu grupne faze Europske lige 21. listopada i ta bi utakmica u glavni grad Austrije trebala privući veliki broj navijača iz Zagreba. Pobjeda može osigurati novo europsko proljeće, Beč nije daleko, a i navijačke skupine u dobrim su odnosima.

Ipak, iz Beča stižu vijesti o rigoroznijem režimu za ulazak na stadione. Na snazi je pravilo 2-G po kojemu na događaje s više od 500 ljudi ući smiju samo ljudi koji su cijepljeni protiv korona virusa ili ga preboljeli, ne i oni koji su negativni na testiranju! Isto pravilo vrijedi i za ulazak u restorane i diskoklubove. Ostatak Austrije nema takvu odredbu.

Ne odgovara to pravilo ni navijačima Rapida koji su najavili bojkot, a teško da će ga ukinuti do utakmice protiv Dinama. Zagrebački klub još se nije oglasio o prodaji ulaznica za tu utakmicu, ali svi koji žele na bečki Allianz Stadion to bi ograničenje trebali imati na umu.

Prije puta u Austriju Dinamo će 16. listopada gostovati kod Rijeke u HNL-u, bit će to derbi dviju vodećih momčadi lige. Rapid, koji u prvenstvu stoji vrlo loše i na osmom mjestu zaostaje čak 19 bodova za savršenim Salzburgom, ići će u goste Austriji Klagenfurt.