Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je lošu vijest u ponedjeljak. Naime, Njemačka je pobijedila Sjevernu Irsku u četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi 2026. Jedini gol na utakmici zabio je napadač Newcastlea, Nick Woltemade, koji je također zabio četvrti gol u posljednjih pet utakmica za klub i reprezentaciju.

Tom je pobjedom Njemačka ostala na vrhu skupine A, ali je i prestigla Hrvatsku na devetom mjestu Fifine ljestvice, što je itekako važno za prvu jakosnu skupinu na Mundijalu. ''Vatreni' su remijem protiv Češke izgubili devetu poziciju na ljestvici, koja bi ih odvela u prvu jakosnu skupinu.

Međutim, Hrvatska se sada mora nadati kiksu Njemačke, koja će u studenom još odmjeriti snage s Luksemburgom i Slovačkom. To su utakmice u kojima bi Nijemci trebali biti favoriti, a Hrvatsku može prestići i Maroko, koji je na 11. mjestu.

Sve to znači kako bi Hrvatska mogla završiti u skupini s najboljim reprezentacijama svijeta, kao što su Španjolska, Argentina i Francuska. Ipak, prvo treba pričekati rasplet kvalifikacija, a i ždrijeb za SP koji je u prosincu.

Luksemburg u Trnavi s 2-0. Oba pogotka Slovaci su postigli u drugom poluvremenu, a tri su boda domaćinu osigurali Obert u 55. i Schranz u 72. minuti.

Ukrajina je u skupini D smanjila zaostatak za vodećom Francuskom na tri boda nakon što je pobijedila Azerbajdžan 2-1 u Krakowu, dok su Francuzi remizirali 2-2 u Reykjaviku kod Islanda.

Razgalili su se islandski navijači krajem prvog poluvremena kada je Palsson doveo domaću reprezentaciju u vodstvo protiv aktualnog svjetskog doprvaka. Sve do 63. minute Islanđani su čuvali minimalnu prednost, ali je tada za 1-1 strijelac bio Nkunku. Preokret od strane Francuza je bio brzopotezan jer je već u 68. minuti bilo 2-1 za goste kada je domaću mrežu naciljao Mateta.

Premda su ekspresno izgubili vodstvo Islanđani nisu klonulu duhom već su se jednako tako brzo vratili u igru. Za 2-2 je strijelac bio Hlynsson u 70. minuti što je i bio konačan rezultat dvoboja u Reykjaviku.

Ukrajina nije lakim putem došla do tri boda u Krakowu protiv Azerbajdžana. Poveli su Ukrajinci golom Gaculjaka nakon pola sata igre, ali je u nadoknadi prvog dijela za poravnanje pogodio Akundzade. U vodstvo se Ukrajina vratila u 64. minuti kada je Malinovskij bio strijelac za teških i konačnih 2-1.

U skupini J je Belgija ovog ponedjeljka prilično zakoračila prema SP-u. Pobijedila je u Cardiffu s 4-2 Wales, ali je i dočekala kiks Sjeverne Makedonije koja je u Skopju tek remizirala 1-1 s Kazahstanom.

Utakmica nije dobro počela za Belgiju jer je domaćin poveo već u osmoj minuti pogotkom Rodona. Do odmora su se stvari na terenu promijenile i Belgija je došla do vodstva 2-1. Prvo je De Bruyne pogodio s bijele točke za 1-1 u 18. minuti, dok se preokret dogodio u 24. kada je Meunier bio strijelac za 2-1.

De Bruyne je još jednom bio strijelac s bijele točke, u 76. minuti za 3-1, a potom su dva gola postignuta u završnici dvoboja. Mala se nada rodila za domaćina u 89. kada je za 2-3 pogodio Broadhead, ali je već u idućem napadu na drugoj strani Trossard bio strijelac za konačno slavlje Belgije 4-2.

Kazahstan je poveo u Skopju golom Karamana u 54. minuti, ali je barem bod domaćinu donio Bardhi golom u 74. minuti. Belgija ima bod više od Sjeverne Makedonije i četiri više od Walesa, ali makedonski nogometaši imaju jednu odigranu utakmicu više.

U skupini B je Švicarska propustila napraviti krupni korak prema SP-u jer je odigrala 0-0 u Ljubljani protiv Slovenije. Još je uvijek Švicarska prva, ali joj opasno prijeti Kosovo koje sada zaostaje tri boda. Šveđani su nastavili s iznimno lošim kvalifikacijama i posljednji su u grupi te skupine, a Kosovo je u ponedjeljak slavilo u Goteborgu s 1-0. Gol odluke dao je Asllani u 32. minuti.