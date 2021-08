Iako su mu tek 22 godine, Luka Dončić danas je ponajbolji košarkaš na svijetu i jedna od popularnijih osoba na planeti. Genijalac, majstor, čudo od igrača, kako hoćete. S 18 godina osvojio je Euroligu i Europsko prvenstvo, a s 19 godina stigao u NBA ligu kao treći pick na Draftu. Govorili su mu kako je trom i pretežak za najjaču košarkašku ligu, pričali su kako je precijenjen igrač. A on im je odgovorio onako kako samo on zna.

Već nakon nekoliko mjeseci SAD ga je upoznao i shvatio o kakvom dijamantu je riječ. Sa samo 22 godine postao je ponajbolji košarkaš na svijetu, a njegov Dallas toliko je oduševljen njime pa mu je posvetio praznik. Ubuduće će se 6. srpnja u Dallasu obilježavati kao Dan Luke Dončića. Eto, toliko im znači.

Tamošnji stanovnici slovenskog košarkaša odavno svojataju, a nitko sretniji od njih kada su čuli da će potpisati novi ugovor. Bio je presretan i on jer će mu za pet godina pripasti čak 207 milijuna dolara. Dončić je poseban, a takav je i novi ugovor. Radi se o rookie supermax ekstenziji, odnosno njegov ugovor veći je za 35 posto salary capa u odnosu na prvi ugovor. Ugovor je potpisao na 4+1. Nakon četiri godine, sam može odlučiti hoće li aktivirati još jednu godinu ugovora.

Niti jedan igrač u povijesti nije potpisao takav ugovor sve do nevjerojatnog Slovenca koji je čak dvaput bio dio najbolje NBA petorke na kraju sezone. A to je nešto što mu je otvorilo put do ovog bogatog ugovora.

A vlasniku Marku Cubanu vrag nije dao mira pa je cijeli posao preuzeo na sebe. Toliko je bio nestrpljiv i u strahu da bi mu netko mogao preoteti ponajboljeg košarkaša na svijetu pa je odlučio sam doputovati u Ljubljanu i osobno donijeti ugovor nevjerojatnom Slovencu.

Dončić se u ponedjeljak vratio iz Tokija gdje je s reprezentacijom osvojio četvrto mjesto, a osim Cubana, u glavni grad Slovenije došli su novi trener Jason Kidd, GM Nico Harisson te posebni savjetnik i ponajbolji europski košarkaš u povijesti Dirk Nowitzki. Naravno da Luka nije ni sekunde razmišljao. U Dallasu se osjeća sjajno, već odavno je domaći, a tamošnji navijači i klub u njemu vide lidera i vođu baš kao što je bio i Dirk Nowitzki. No, ni veliki Nijemac nije radio ovo što Luka radi s 22 godine. Sumnjamo da bi Dirk imao što protiv da ga slovenski košarkaš jednog dana nadmaši.

- Danas mi se ostvario san. Košarka mi je dala toliko puno i odvela me na mnoga sjajna mjesta. Počašćen sam i uzbuđen što ostajem u Dallasu kao dio Mavericksa. Posvećen sam Mavericksima i cijenim podršku svojih navijača. Uz moj novi ugovor, sretan sam što mogu objaviti da ću se još više zalagati i fokusirati za proširenje svoje fondacije. Ulagat ću u mjesta koja mi mnogo znače, mjesta poput moje domovine Slovenije i zajednice u sjevernom Texasu - kazao je Dončić za ESPN.

A nakon odrađenog posla, Luka je Nowitzkog, Kidda i Cubana odveo na slovenske specijalitete. Nije mu bio problem, teži je za 202 milijuna dolara.