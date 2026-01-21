Obavijesti

BIVŠI KAPETAN HAJDUKA

Lovre Kalinić: Leko se ponašao kao da nikad nismo razgovarali

Piše Petar Božičević,
Split: Zagrijavanje Hajduka uo?i utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kalinić je u karijeri igrao za čitav niz klubova, a za hrvatsku reprezentaciju je skupio 19 nastupa. Trenutačno je bez kluba

Admiral

Lovre Kalinić (35) bivši je kapetan Hajduka, a 2021. se u splitski klub vratio nakon igranja za Aston Villu. Sada je otkrio nepoznate detalje o odnosu s bivšim trenerom Ivanom Lekom

- Bio je peti mjesec. S trenerom Lekom imao sam, bar sam ja tako mislio, dobar odnos. Non-stop sam s njim razgovarao oko treninga, kao kapetan vodio razgovore. On mi je govorio da jedva čeka da se vratim, da dođem u ekipu... - započeo je u podcastu Iza Pjace i dodao:

- Došlo je ljeto, ja sam došao na pripreme, a čovjek kao da nikad, nijednu riječ, nisam s njim popričao... Ni 'a' ni 'b'. I tako je vrijeme prolazilo. 

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bivši reprezentativac nastavio je dijeliti detalje o odnosu s Lekom. 

- Tražio sam razgovor da mi objasni što se događa, trebam li napustiti klub. On je počeo o emocijama. Kad sam se vratio, znao sam gdje sam se vratio i zašto sam se vratio. To nikad nije riješeno. Lučić je ušao u super formu i tu sam ostao, trenirao, radio, pokušavao se nametnuti nakon teške ozljede. Nije bilo lako, svi bi voljeli igrati. 

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kalinić je u karijeri igrao za čitav niz klubova, a za hrvatsku reprezentaciju je skupio 19 nastupa. Trenutačno je bez kluba. 

