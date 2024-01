Lovre Kalinić imitirao suigrače pa otkrio: Igrači me sve manje pitaju gdje je najbolji noćni klub

Lovre Kalinić je u Hajduku više od samog igrača. On je kapetan i lider i kako će reći sam Lukša Jakobušić, čovjek koji je pokretač novog Hajduka i koji je sa sobom u klub povukao najveće zvijezde poput Marka Livaje i Filipa Krovinovića.

Krajem listopada 2022. godine otišao mu je križni ligament na utakmici protiv Lokomotive. Propustio je Svjetsko prvenstvo u Katru pa i ostatak sezone. Ove sezone odigrao je jednu utakmicu, mjesto u prvom sastavu uzeo mu je Ivan Lučić, ali Hajduk bez Kalinića ne bi bio isti. On je spona između kluba i igrača, ključna osoba u svlačionici i vječni pozitivac.

A kakav je kapetan Hajduka kao osoba, otkrio je u velikom intervjuu za Hajduk Digital TV. Razgovarao je o svojim interesima i hobijima, svakodnevnom životu, ali i što strani igrači najviše ispituju kada dođu u Hajduk.

- Kad dođu, najviše ih zanima u kojem dijelu grada mogu živjeti da imaju svoj mir, da nisu baš u centru i žiži, a da ljeti tijekom turističke sezone mogu brzo doći do stadiona, tu im najviše pomažem savjetima. Zadnjih godina sve manje igrača pita gdje je najbolji noćni klub.

'Obožavam ribolov'

Otkrio je i kakvu ima ulogu kao kapetan i izvan terena.

- Trudim se na sve načine da udovoljim svojim suigračima. Kada strani igrači dođu, koga će pitati nego domaćeg čovjeka da mu pomogne. Ispituju me za sve. Rješavam zimske gume, servise, vučne službe. Nemam popust, ali ako kome treba savjet, rado ću pomoći.

Kako bi opisao svoj radni dan?

- Probudim se u 7 ujutro, razvezem djecu u vrtić, odradim trening i ostale obaveze, odem po djecu. Popijem u prosjeku tri, četiri kave dnevno. Većinu vremena sam u klubu tako da većinom pijem kave u klubu. Ne idem po kafićima, nemam kad. Ne idem na roditeljske sastanke jer uvijek se potrefi da imam trening pa žena to pokrije.

Igraš li s djecom nogomet u kući?

- Igrao bih, ali sam na barbikama i princezama obzirom da imam tri kćerke. Dobro se snalazim u tome, znamo se nekad nas tri barbice posvađati.

Što ti je najteže kod kapetanske uloge, a što najdraže?

- Najgore je kad su neke krize, ti si taj koji treba miriti, rješavati i znati izbalansirati. To je jako bitne. Najdraže su mi kazne, kad kasne pa naplatiti. To lupam s guštom jer mrzim kašnjenje i neodgovornost. Svakome se može dogoditi, ali uživam naplatiti tu kaznu. Kazna je sto eura prvih pet minuta kašnjenja. Kada skupimo novce, dajemo humanitarnoj udruzi ili odemo na teambuilding, kupimo nešto za svlačionicu.

Kalinićev najdraži hobi je ribolov.

- Malo sam slušao svog prijatelju Juru kako je to dobro i lijepo. Odveo me na ribe i to je stvarno predobro iskustvo. Takav mir, u svom si nekom svijetu i udaljen od kopna. Provodiš dan za sebe, sa svojim prijateljem kojim ne pričam cijeli dan, ali lovimo po cijele dane, veselimo se. To je užitak. Što se lovi? Ovisi o periodu godine. Lovim kada imam vremena.

Dario Melnjak isto voli ribe, ali riječne.

- Obožavam tog dečka, ali rekao sam mu da kad je na moru, da me nazove da ja slučajno ne zalutam na more. Zna što mislim o njegovom ribolovu. On je top lik i možemo se družiti po kopnu, ali što se tiče mora, tu opciju neću iskoristiti. Dao bih mu da vozi moju brodicu. Ali na suhome. U moru teško da bih mu dao - rekao je Kalinić pa se nasmijao.

Najdraži kutak na Poljudu?

- To su teren i teretana. Imamo i naš kutak gdje ispijamo kave, skupimo se mi stariji igrači kod naših oružara Čolaka i Piteše. Da onaj kauč može govoriti, imao bi zanimljivih priča i anegdota. Tu se izmiješa 101 tema.

Kalinić je lider, ali i veliki zabavljač u svlačionici Hajduka. Da nije nogometaš, bio bi vrstan imitator. Majstor je u oponašanju pa je imitirao Emira Sahitija, Filipa Uremovića, Filipa Krovinovića, Mihaela Žapera, pomoćnog trenera Gorana Karoglana...

- Volim imitirati. Pokušavam skenirati kako šetaju i pričaju. Sahiti me inače često zove kada mu treba nešto. Jednom me zvao kada je imao prometnu na Kosovu. Zove me od tamo i kaže 'možeš da mi rešiš problem, sudario sam auto. Tu sam na Kosovo pa ako možeš nešto'. Kažem da nemam veze tamo, a on kaže 'dobro brate, hvala ti puno'.

