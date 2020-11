'Lovren će se priključiti u Splitu, a priliku dajem dvojici golmana'

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu igra prijateljski susret protiv Turske u Istanbulu, a nakon toga slijede dva okršaja u Ligi nacija. 'Ovo nam je zadnja šansa kada neke igrače možemo pogledati', rekao je Dalić

<p>Svaka nam je utakmica važna, pa i taj susret s Turskom. Probat ćemo igrače koji prije nisu imali puno prilike igrati za reprezentaciju. Svi će dobiti šansu jer nas nakon toga čekaju dvije teške utakmice i nama je cilj da ostanemo u elitnoj skupini Lige nacija. Bit će teško i zahtjevno, pogotovo jer nas čekaju duga putovanja, ali sve želimo pobijediti, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacija <strong>Zlatko Dalić </strong>koji je s dijelom 'vatrenih' sletio u Istanbul gdje će u srijedu igrati prijateljski susret protiv <strong>Turske</strong>.</p><p>'Vatreni' prošarani izostancima bit će u pomalo izmiješanom sastavu, a prilika je to nekim igračima da uhvate posljednju priliku za dokazivanje. <strong>Dominik Livaković </strong>je čvrsta reprezentativna jedinica, ali kako će ovaj ciklus vrlo vjerojatno izostati, mogu se dokazati <strong>Kalinić</strong>, <strong>Grbić </strong>ili <strong>Sluga</strong>. Slična je situacija i u napadu jer izostaju <strong>Bruno Petković </strong>i <strong>Andrej Kramarić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' na treningu</strong></p><p>- Lovre Kalinić je dugo bio s nama, ali u zadnje vrijeme ne brani. Nema puno dilema jer Sluga je jedini koji brani, koji je u ritmu i u formi. Pokušat ćemo dati šansu dvojici golmana, ovisno o situaciji. Nadam se da će i Livaković uskoro biti spreman, mogao bi nam se priključiti već tijekom ovih utakmica, ali nećemo s njime žuriti. Vjerujem vratarima koji su tu. Tražit ćemo neka druga rješenja i u napadu. Imamo <strong>Budimira </strong>i <strong>Čolaka</strong>, ali treba vidjeti na koji ćemo način igrati. Moramo prihvatiti to da nekih igrača nema - objasnio je Dalić i osvrnuo se na neke igrače:</p><p>- Ovo nam je zadnja šansa kada neke igrače možemo pogledati. U ožujku nas već čekaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Sada u sedam dana imamo tri utakmice i bit će jako zahtjevno, zbog toga je potrebno imati širi kadar. <strong>Bašić </strong>je zaslužio poziv svojim igrama za klub, a želimo isprobati i <strong>Pongračića </strong>koji je već nekoliko puta dobio poziv, ali nije mogao doći zbog ozljeda. Ovaj put je zdrav, ali znam da je dugo izostajao. Želim da bude u krugu reprezentacije i osjeti atmosferu</p><p>Osim spomenutih neće biti ni ozlijeđenog <strong>Šime</strong> <strong>Vrsaljka </strong>te <strong>Ante Rebića </strong>koji se tek oporavlja. Također, protiv Turske neće biti ni <strong>Dejana Lovrena</strong>, ali on će se priključiti reprezentaciji za susrete u Ligi nacija.</p><p>- Očekujem sve pozvane igrače da dođu kroz dan i da svi prisustvuju treningu. Znam da je bilo nekih problema, ali mi nemamo neke nove najave po pitanju izostanaka. Jedini koji će izostati je Lovren u dogovoru sa mnom. On će ostati u Rusiji i pridružiti se reprezentaciji kada dođemo u Split. On ima malu ozljedu tetive i dva žuta kartona zbog kojih ga nema protiv Švedske. Za Kramarića znamo da će izostati zbog ozljede, a ostali s popisa su svi tu. Tu su <strong>Badelj </strong>i <strong>Brozović</strong>, a <strong>Perišić </strong>je na putu. Po medijima se stvorila bespotrebna panika. Rekao sam da sve igrače očekujem u Istanbulu i, kako stvari stoje, svi će biti tu.</p><p>Podsjetimo, Hrvatska u srijedu, 11. studenoga igra prijateljsku utakmicu s početkom u 18.45 u Istanbulu, dok ju 14. susreta očekuje utakmica u Ligi nacija protiv <strong>Švedske </strong>u Solni, dok će tri dana kasnije u istom natjecanju igrati protiv <strong>Portugala </strong>na Poljudu.</p>