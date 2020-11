Dalić odahnuo: Brozović stigao u Zagreb, Perišić ide u Istanbul

U Zagrebu su se uz Brozovića i Badelja u zrakoplov ukrcali još tek dinamovac Oršić, zatim Melnjak, Kovačić i Vida. Ostatak će, uključujući i igrače iz Italije te iz svih krajeva Europe, odmah za Istanbul

<p>Okupljanje na aerodromu i let za Istanbul. Odnosno, kako tko jer mnogi će izravno doći u turski velegrad. Neuobičajeno, ali takva je situacija i njoj se <strong>Zlatko Dalić</strong> i hrvatska nogometna reprezentacija moraju prilagoditi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni na treningu</strong></p><p>Zbog nenadanih problema izbornik je za nove izazove protiv Turske u srijedu te potom u Ligi nacija sa Švedskom (14. 11.) i Portugalom (17. 11.) morao aktivirati pet pretpoziva, pa je pozvao <strong>Tomu Bašića, Lovru Kalinića, Marina Pongračića, Antonija Mirka Čolaka te Josipa Juranovića</strong>. Od udarnih snaga nema<strong> Kramarića, Livakovića, Petkovića, Rebića, Vrsaljka</strong>... </p><p>A situaciju je kod novog okupljanja dodatno neizvjesnom učinila odluka talijanskih vlasti da se nekim klubovima zabrani puštanje igrače na okupljanje. Kako je među njima bio i <strong>Inter</strong>, za Hrvatsku je to značilo <strong>Ivan Perišić i Marcelo Brozović! </strong></p><p>Međutim, izbornik je poručio kako sve igrače koji su na popisu očekuje na okupljanju. I uistinu, Brozović se ukazao na "Tuđmanu" na letu za Istanbul, a Perišić je, zanimljivo, izravno otišao tamo. Uostalom, Genoin <strong>Milan Badelj</strong> već je u nedjelju sletio u Zagreb. </p><p>Zapravo, u Zagrebu su se u zrakoplov ukrcali još tek dinamovac Oršić, zatim Melnjak, Kovačić i Vida. Ostatak će iz svih krajeva Europe odmah za Istanbul.</p><p>Dakle, našao se način i sve je prošlo u najboljem redu, na radost Dalića i reprezentacije koja će sigurno u izmijenjenom sastavu na Turke jer puno su važniji ogledi sa Šveđanima i Portugalcima, za koje postoji opcija da reprezentaciji priključe Livaković i Petković.</p><p>Hrvatska nakon četiri kola Lige nacija ima tek jednu pobjedu i tri poraza, a u završnim kolima glavni cilj je ostati u elitnoj skupini. To ćemo imati priliku osigurati već na gostovanju u Švedskoj.</p><p>Tri dana kasnije pokušat ćemo se revanširati Portugalu za onaj težak poraz od 1-4, a velika razlika je ta što će ovaj put zaigrati Luka Modrić. I ta da za Portugal, pak, možda neće Cristiano Ronaldo koji se ozlijedio za vikend.</p>