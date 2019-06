Lovren: Dosta mi je bilo drugih mjesta, ostvario mi se san...

Liverpool je u subotu s 2-0 pobijedio Tottenham u finalu Lige prvaka u Madridu na stadionu Atletica. Zabijali su Salah i Origi, a naš reprezentativac Dejan Lovren (29) susret je odgledao s klupe za pričuve. Njemački strateg Jurgen Klopp nije želio riskirati s načetim stoperom pa je prednost dobio Kamerunac Joel Matip.

Muči se Lovren nakon Svjetskog prvenstva. Malo-malo pa neka ozljeda, a povratak u formu je mukotrpan. Lovren je nakon finala bio presretan.

- Dosta mi je više bilo ovih drugih mjesta - počeo je dobro raspoloženi Lovren za HRT.

- Mislim da smo zaslužili ove godine osvojiti Ligu prvaka pogotovo jer smo prošle godine nesretno izgubili od Reala. Pokazali smo od početka do kraja da smo bili jedan od favorita. Nije večeras bila najljepša igra, no to je nebitno. Na kraju se piše jedino tko je pobijedio - kazao je hrvatski branič.

Prošle godine Lovren je bio utučen porazom u finalu od Real Madrida, a ove je slavodobitno ustvrdio:

Rekao da ćemo se vratiti u finale još prošle sezone - napomenuo je pa dodao:



- No nije bilo jednostavno, Tottenham je igrao bolje večeras te smo se bili malo povukli. Tako inače ne igramo nego obično čuvamo loptu. No, i s Hrvatskom smo igrali najljepši nogomet pa eto što se bilo dogodilo. Uvijek se gleda rezultat, ponovio je.

'Ostvario mi se san'

Liverpool je u finalu ipak bio favorit.

- Bili smo pametniji nego prošle godine, oni su bili u situaciji u kakvoj mi lani. Ponosan sam na ovu ekipu, na sve što smo napravili. Doista smo puno toga prošli zajedno - rekao je Lovren koji je u Liverpoolu od 2014. godine.

Ostao je bez minutaže u finalu.

- Naravno da je bilo teško gledati s klupe, momčad je tu, bodrim je bilo je teško ali sve pozitivno. Jednostavno sam htio osvojiti ovaj pehar. Bilo mi je najbitnije da ovo osvojim - rekao je.

Kao dječak je sanjao osvajanje Lige prvaka.- Ovo mi je ispunjene dječačkog sna. Ispunjen sam. Najbolji smo, ne samo u Europi, nego na svijetu. Zato se ja divimkoji su to osvajali toliko puta i još su gladni - zaključio je inspirirani Lovren.