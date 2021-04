Stoper hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren (31) bez zadrške je progovorio o problemima u svlačionici "vatrenih" nakon blijedog starta u kvalifikacije za SP nakon kojega ipak imamo povoljnu situaciju i sa šest bodova na vrhu smo skupine.

Hrvatska je na startu izgubila u Sloveniji pa uz dosta mučenja srušila Cipar i Maltu u Rijeci.

- Novi dečki koji su u reprezentaciji moraju se dokazati. Nas nekolicina starijih igrača to smo im kazali u lice. Oni se moraju dokazivati iz dana u dan, ne samo na utakmicama, nego i na treninzima! Da slučajno ne pomisle da su u reprezentaciju došli tek tako. Ako su već zaslužili poziv, neka pokažu zašto su ga zaslužili. Izbornik Zlatko Dalić ima naše apsolutno povjerenje - rekao je Lovren za Sportske novosti.

Smeta ga pristup nekih igrača iako nije htio o imenima.

- Mi stariji igrači to vidimo. Prije je bilo drugačije. Kad smo mi mlađi dolazili u reprezentaciju, doslovce smo ginuli na svakom treningu i utakmici, gargalo se. Samo da se uđe u udarnih 11. Danas novi klinci, ta nova generacija, sve olako shvaća. Svoj stav prema reprezentaciji i starijim igračima moraju promijeniti! Možda i kod njih postoji neki grč. Opustit će se kroz pripreme, bolje ćemo se upoznati. Mladi igrači moraju pratiti nas starije - kaže.

I izbornik je govorio da bi mlađi igrači trebali imati više respekta prema starijima. Imaju li ga?

- Nekad imaju, a nekad nemaju. Trebamo biti iskreni jedni prema drugima. Uopće se ne sramim reći njima i javno što mislim jer želim da reprezentacija bude na najvišoj mogućoj razimi. Nema tu filozofije, moraju se poštovati neka pravila. Ne smiješ gledati samo sebe i individualni doprinos, to je priča kratkog daha. Vjerujem ja u ovu generaciju koja dolazi, ali moraju zaslužiti i opravdati poziv u reprezentaciju.

Protiv Malte su utakmicu morali preokrenuti Modrić, Perišić i Barišić.

- Dobro je ubrizgati svježu krv u nacionalni nogometni krvotok, treba nama iskusnijima. Ali ako ta krv nije na terenu kakva bi trebala biti, onda ne možemo pomoći ni mi stariji. Mladi dečki doslovce trebaju izginuti. Ako je to pola sata, onda je pola sata. Ne može se reprezentativna utakmica odraditi sa 70 ili 80 posto kapaciteta, to nije dovoljno. Ili objesiti nos do poda ako nisu u udarnih 11 - rekao je Lovren.