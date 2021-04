Mi smo poslije tri kola prvi na ljestvici, igra nam nije na nivou, a to kaže i sam Dalić. Pred nama je sad vrijeme u kojem on kao izbornik mora puno toga odlučiti, u Rijeci je rekao neke stvari koje su svima bile vidljive, ali i neke koje su za mene pomalo iznenađujuće. I sada pred sobom ima dva mjeseca da dovede stanje u onu situaciju kakva je u hrvatskoj reprezentaciji bila kada je tek došao na klupu, kaže nam Tomislav Ivković.

Hrvatska je na putu prema Svjetskom prvenstvu u Kataru upisala dvije pobjede (Cipar 1-0, Malta 3-0), ali i jedan poraz (Slovenija 1-0), no i sa šest osvojenih bodova izabranici Zlatka Dalića su na vrhu naše kvalifikacijske skupine...

- Zlatko Dalić je kao izbornik ispunio baš sve ciljeve. Plasirao se na SP u Rusiju, tamo osvojio čudesno srebro, pa se plasirao na Euro, a sada dobro stojimo i u kvalifikacijama za Katar. OK, mi nemamo igru, samo on zna zbog čega ju nemamo, a da ju dobijemo on ponovo mora razmišljati na način kao kada je tek postao izbornik. Reprezentacija nije klub, tu imate puno veće mogućnosti, tu možete zvati koliko god hoćete igrača. A prioritet vam mora biti igra, a ne zadovoljstvo nekih igrača - misli Tomislav Ivković, pa dodaje:

- Gledajte, Dalić je jako korektan i pošten čovjek, uvijek otvoren prema svima. I sam je rekao kako ovo nije bilo dobro, a smatram da to znači da on sam zna što sada treba napraviti. Po meni se nekima zahvaliti, prebaciti tri-četiri igrača iz U-21 reprezentacije u A vrstu, tako ćemo dobiti svježu krv, glad za treningom, više volje i htijenja. Kome se treba zahvaliti? Ma to najbolje zna Dalić, ali ima tu 4-5 igrača. Pa mi smo protiv Slovenije imali prosjek preko 29 godina, trebaju nam mlade i kvalitetne snage, a srećom imamo ih.

Zlatko Dalić je poručio i kako mladi igrači nemaju dovoljno respekta prema starijima...

- OK, a koje mi to mlade igrače uopće imamo danas u reprezentaciji? Već sam rekao nama je prosjek 28-29 godina, prema tome - mladih nemamo. Jedina dva mlada igrača kod nas su Vlašić i Brekalo, a ako su nam oni problem onda im, figurativno rečeno, date dva šamara i sve će opet biti dobro. Ali, siguran sam da nisu oni problem, a kako drugih u reprezentaciji i nemamo, ne znam na što je tu mislio Zlatko Dalić.

Hrvatska se mučila protiv Malte, proigrali smo tek ulaskom Luke Modrića...

- Ma nije zabrinjavajuće što nama Luka treba čak i za Maltu, danas stvarno više nema laganih utakmica. Pa Malta je u prvom dijelu do sredine terene izgledala kao Barcelona, imala bolji posjed lopte od nas. Vi ne možete nijednom igraču od onih koji su počeli prigovoriti da nije dao sve od sebe, ali ti dečki nisu bili pravi. I sve se promijenilo kada su ušli Perišić, Barišić, pa i Modrić. Ma Luka je protiv Malte "šetao terenom", ali Maltežani su već bili umorni, a čim su vidjeli Modrića onda su se predali. No, i mi smo u taj nastavak ušli kako treba, puno bolje nego na početku utakmice, a Perišić i Barišić su baš podigli razinu naše igre.

Tomislav Ivković je nastavio...

- Cijenim, poštujem i vjerujem u Dalića, ali onog Dalića koji je znao lupiti šakom o stol, reći svakom što treba. Takvog ga i dalje svi trebamo, svi želimo. I jedna stvar, ajmo zaboraviti Svjetsko prvenstvo u Rusiji, to je prošlo svršeno vrijeme, to je aorist. I toga se više nitko ne sjeća. Sjećamo se poraza u Ligi nacija, loših igara u kvalifikacijama. Ali, to čak nije problem. Mi se samo moramo kvalificirati u Katar, a Dalić je sve dosadašnje ciljeve ispunio, pa će i ovaj. No, on mora raditi na igri, homogenosti momčadi, da se zna koje su nam varijante A, B, C ili D, da nam sustav ne ovisi o tome hoće li se tko naljutiti ako ne bude u početnoj postavi...

Jeste li optimist dva mjeseca prije Europskog prvenstva?

- Ono što je bilo u Rusiji više nema veze s nama, bilo pa prošlo. Mi smo krenuli otpočetka. Da, na papiru smo viceprvaci, ali to nije realno stanje. Moramo se ponašati kao prije Rusije, protiv nas svi giljaju, a od nas se traže pobjede. Pa nije to tako lako. Mi ponovo moramo biti gladni, ponizni, kad smo takvi onda smo opasni. A kad god smo mislili da smo netko i nešto, uvijek bi bili loši. Nas mora krasiti kemija, taj odnos prema reprezentaciji, a kada uz to ginemo jedni za drugome problem smo svakome. No, treba biti realan, mi smo danas ispod 10. mjesta po kvaliteti, nama i dalje prioritet trebaju biti odlasci na velika natjecanja, tako trebamo i razmišljati - završio je Ivković.