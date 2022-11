Lovren za danske medije: Ljut sam jer Rusije nema na SP-u, trebalo im je dopustiti da igraju

Puno sam razmišljao o tome što učiniti. Mislim da je bila prava odluka ostati u Zenitu i pomoći mu. Izbornik Dalić me podržao, rekao je da trebam ostati. Ponosan sam što sam Zenitov kapetan, rekao je za danski Bold stoper hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren (33) nakon pobjede protiv Kanade (4-1).

Kako Lovren igra u dresu ruske momčadi, a Rusa nema na Svjetskom prvenstvu zbog rata u Ukrajini, nije mogao izbjeći pitanja o trneutačnoj situaciji. Danski kolege upitali su ga je li ljut zato što Rusije nema na Mundijalu.

- Naravno da jesam. Uvijek sam govorio da se sport i politika moraju odvojiti. Rusija je velika reprezentacija i šteta je što je nema na SP-u. Ali vjerujem da će se stvari uskoro promijeniti, uvijek morate razmišljati pozitivno - objasnio je Dejan.

Govori se da Rusije nema na Svjetskom prvenstvu jer je su to sankcije za to što je započela rat u Ukrajini.

- Čak i da je to tako, svejedno je Rusiji trebalo dopustiti nastup na SP-u. Uvijek sam govorio da sport i politiku treba odvojiti. Rusija je velika momčad. Šteta je da nisu na Svjetskom prvenstvu. Ali, to je tako, ima još većih momčadi koje nisu tu, poput Italije, između ostalih. Ali, vjerujem da će se to uskoro promijeniti, pa sve gledam pozitivno. - osvrnuo se Lovren na izbivanje Rusije.

Dok je FIFA omogućila nogometašima odlazak iz Rusije nakon početka rata, stoper 'vatrenih' nije se odlučio na taj potez.

- Osobno, mislim da sam donio najbolju odluku kada sam odlučio ostati u klubu, kako bih mogao pomoći ekipi. Ponosan sam da sam kapetan tamo gdje smo također imali dobru sezonu - zaključio je Dejan.

