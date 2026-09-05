Lovrić je otvorio dušu: Prije 10 godina bi vam rekao da mogu do Reala, danas sam realniji...

Kristijan Lovrić (30) ponovno je na nogometnom terenu nakon 568 dana. Posljednju natjecateljsku utakmicu prije povratka odigrao je 25. siječnja 2025. godine za turski Amedspor, a povratak je ostvario 21. kolovoza u dresu Rudeša protiv Lokomotive.

Tridesetogodišnji Lovrić iza sebe ima razdoblje obilježeno brojnim problemima s ozljedama, uključujući dvije rupture Ahilove tetive. Nakon posljednje ozljede povratak na teren dugo je bio neizvjestan, a rehabilitacija je trajala mjesecima. U najboljim danima u Gorici Lovrić je bio među zapaženijim igračima HNL-a; nastupio je jednom i za hrvatsku reprezentaciju, a njegove igre donijele su mu interes većih klubova. Nakon ozljeda i duge stanke sada pokušava ponovno uhvatiti kontinuitet.

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U Rudešu je ove sezone ponovno dio momčadi koja će se boriti za ostanak u HNL-u. Nakon pet odigranih kola klub ima tri boda i nalazi se na osmom mjestu. Početak sezone te karijeru prokomentirao je s Tomislavom Juranovićem za Sportske novosti.

Tri boda su tu, za početak, osmo mjesto je tu, ali pretpostavljamo da ni vi sami niste zadovoljni bodovnim učinkom.

- Naravno da nismo. Kakvi bismo mi sportaši bili kada bismo bili zadovoljni s tri boda u pet kola? Mogli smo puno više, pogotovo u posljednjoj utakmici protiv Varaždina, gdje smo pokazali da možemo odigrati stvarno kvalitetnu utakmicu. Varaždin je također odlična ekipa, ali vidjeli smo da možemo igrati sa svakim, da je nebitno tko je s druge strane. U svakoj ćemo utakmici davati sve od sebe i moramo početi skupljati bodove jer se samo tako može ostati u ligi. Mi u to vjerujemo i borit ćemo se za to.

U klub je stigao nekadašnji član Dinama Junior Fernandes, a spominje se povratak i bivšeg 'vatrenog' Dejana Lovrena.

- Trebam li to uopće govoriti? Njegov autoritet, njegova pojava, iskustvo, nogometne kvalitete, liderske sposobnosti... Apsolutno sve bilo bi na najvišoj razini jer znamo o kakvom igraču govorimo. O njemu ne treba trošiti previše riječi. Iskreno se nadam od srca da će doći. Poznajem ga iz reprezentacije, znam ga i privatno, vrhunski je momak i veliki profesionalac. Nama bi sigurno dao jednu dodatnu dimenziju.

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Prokomentirao je kroz kakvu patnju je prolazio nakon zahtjevnih operacija Ahilove tetive, a sviđa mu se kako Rudeš kao klub funkcionira.

- Bilo je jako teško jer su bile dvije operacije Ahilove tetive. U jednom trenutku više uopće nisam razmišljao o nogometu. Znao sam što sve povratak nosi, koliko odricanja, patnje i rada treba proći da bih se vratio. Ali tu je bila moja obitelj, supruga i djeca, koji su me gurali naprijed. Pogotovo moja Monika, koja zna koliko volim ovaj sport i koliko živim nogomet. Posvetio sam se rehabilitaciji da sve prođe što bolje i da se vratim što prije. Što se Rudeša tiče, klub je odlično posložen. Na kraju prošle sezone to nije bilo ni klasično zbogom ni doviđenja. Jednostavno smo trebali pronaći zajednički jezik. Kada smo ponovno sjeli, pronašli smo ga za pet minuta, produžili ugovor i to je za mene možda i najveća pobjeda. Nakon tako teške ozljede našao sam klub koji vjeruje u mene, u moje kvalitete i u to da mogu pomoći momčadi. Klub koji je stao iza mene i dao mi priliku ponovno igrati prvu ligu.

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U dvadesetim godinama imao je drugačija očekivanja.

- Prije deset godina Kristijan Lovrić rekao bi vam da može dosegnuti Real Madrid. Ovaj današnji Kristijan Lovrić malo je realniji. Jedino što želi jest biti zdrav i spreman. A onda ćemo vidjeti dokle mogu ići.

Posložio si je prioritete i smatra da je ekipa ispred pojedinca.

– Želim sebi, svojoj obitelji, svim svojim suigračima i trenerima prije svega da budemo zdravi. Živi i zdravi, nasmijani i veseli. Da radimo posao koji volimo i da ostanemo u ligi. Hoću li zabiti 30 golova ili jedan, apsolutno mi nije bitno. Bitno je da Rudeš ostane u prvoj ligi. Svi smo mi igrači kluba. Moramo misliti na grb na dresu, a ne na prezime na leđima. Time se danas vodim.