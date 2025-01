Loža, leđa, list... Za Hrvatsku i s jednom nogom! Sa sedmoricom ozlijeđenih do četvrtfinala SP-a

Hrvatski dres ima posebnu težinu. On sa sobom nosi odgovornost prema reprezentaciji, domovini, grbu i onima koji zbog tebe plaćaju ulaznice i s tobom proživljavaju svaki trenutak. On traži zajedništvo, borbu za isti cilj, stavljanje ega i privatnih interesa po strani, a ako i treba, za njega se ide i preko boli. To je posebna emocija, strast i ponos koji te gura preko svih granica.

Pokretanje videa... 01:03 Atmosfera uoči Zelenortskih Otoka | Video: Zdravko Barišić/24sata

- Igranje za reprezentaciju je čast i to je najvažnije za sve naše uspjehe. Naravno, moraš imati kvalitetu i moraju se poklopiti neke stvari. Međutim, sama ta želja i volja kada dođemo tu, to je za nas praznik, dolazimo s guštom, motivom da predstavljamo Hrvatsku na najbolji mogući način - jednom je prilikom opisao Luka Modrić i pogodio u 'sridu'.

Taj kult reprezentacije, kojeg često spominje izbornik Zlatko Dalić, ključ je uspjeha 'vatrenih' posljednjih godina. On se gradi u teškim trenucima, kada i rezultati nisu najbolji, kada se gomilaju problemi i mnogi nas podcijene, ali baš tada su hrvatski prkos i ponos, kojima se toliko dičimo, najjači. To su posljednjih dana na svome primjeru pokazali naši rukometaši.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Slovenijom i prolaskom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izraubani, ranjeni i suočeni s brojnim ozljedama, Hrvatska je na krilima nevjerojatnog zajedništva i čudesne atmosfere u zagrebačkoj Areni dogurala do četvrtfinala Svjetskog prvenstva gdje će u utorak igrati protiv Mađarske. Dobili smo 'rukometni rat' protiv Slovenije, u njega smo ušli s prorijeđenim snagama, a izašli s još izmrcvarenijim. Uz umor, koji se brzo nagomila nakon što igraš svaka dva dana, našu reprezentaciju prorijedile su i ozljede. Hrvatska je protiv Slovenije igrala s čak sedmoricom ozlijeđenih igrača! Pa idemo redom...

Domagoj Duvnjak zadobio je rupturu lista lijeve noge još na utakmici protiv Argentine. Propustio je dvije utakmice pa zaigrao protiv Islanda i Slovenije, ali tek nekoliko napada. No, samo njegova pojava na klupi znači puno našim reprezentativcima, tu je da savjetuje, bodri, motivira, a i diže publiku na noge. Ivan Martinović izvrnuo je gležanj na utakmici protiv Islanda, u jednom trenutku legao je pored klupe i fizioterapeuti su ga krpali pa se vratio na teren. Činilo se kako nije ništa ozbiljno, ali uopće nije trenirao uoči Slovenije, no stisnuo je zube i odigrao 40 minuta.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Igor Karačić, koji se priključio reprezentaciji nakon Duvnjakove ozljede, osjetio je bol u zadnjoj loži, a ista ozljeda već dulje vrijeme muči Zvonimira Srnu. Zbog nje je neko vrijeme bio izvan pogona u klubu pa se uspio oporaviti za prvenstvo, no posljedice su ostale. Tijekom utakmice protiv Slovenije počeo je šepati pa je izašao van, ali vratio se na parket. Nije ni pomišljao odustati.

Filip Glavaš, koji je utrpao pet golova, imao je problema s leđima. Ukočila su ga prije nekoliko dana, a na Marka Mamića okomila se bolest. Igrao je pod temperaturom. David Mandić, koji je nažalost otpao s turnira, posebna je priča. Ovaj borac iz Ljubuškog je najveći rukometni pehist, propustio je posljednja tri turnira zbog različitih ozljeda, a ova pošast napala ga je i na pripremama kada je ozlijedio list lijeve noge. Bilo je upitno hoće li nastupiti na prvenstvu, ali stisnuo je zube i u bolovima, nakon što 15 dana nije trenirao, odigrao 55 minuta protiv Islanda. Najbolji prikaz koliko našim rukometašima znači reprezentacija.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nažalost, hrabri i neustrašivi David ozlijedio je prst desne šake na početku utakmice protiv Slovenije. U takvom stanju odigrao je gotovo cijelu utakmicu, ali na pregledu su utvrdili kako mora na operaciju, što znači kako smo ostali bez njega do kraja prvenstva. Na lijevom krilu zamijenit će ga Marin Jelinić.

A upitno je hoće li više zaigrati i Luka Cindrić. On je, pak, ozlijedio kvadriceps protiv Argentine. Od tada ga nije bilo na parketu, male su šanse da će se vratiti, ali i dalje je tu s reprezentacijom i čeka zeleno svjetlo.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Argentina | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- To su sve fajteri, gledam Mandića, nešto mu se iskrivi u prstu, on samo zaveže i ide dalje. Svaka im čast, ovo je nemoguće kako se momci bore, perfektno.- rekao je Igor Karačić.

Tako izraubani, ali uz pomoć rasprodane zagrebačke Arene, Hrvatska će protiv Mađarske loviti polufinale Svjetskog prvenstva. No, i dalje je upitno u kakvom sastavu.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Slovenijom i prolaskom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mnogi imaju problema. Za Cindrića ćemo vidjeti na treningu, nadam se da ćemo ostale skrpati - rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

Problemi se gomilaju, pitanje je u kakvom ćemo sastavu zaigrati protiv Mađara, ali vjerujte, ovi momci će, vođeni hukom od 15.500 navijača, dati sve što imaju za svoju reprezentaciju. Budite uvjereni u to...