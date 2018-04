Lud susret i remi 3-3! Tudor je debitirao, Balić sjajno asistirao

Igor Tudor odlučio je u debiju na klupi Udinesea na gostovanju kod Beneventa (3-3) od prve minute priliku dati bivšem igraču Hajduka Andriji Baliću. Čini se kako je ta odluka bila pun pogodak jer je Balić već u 13. minuti postigao asistenciju za vodstvo!

>> VIDEO ASISTENCIJE BALIĆA POGLEDAJTE OVDJE.

Balić je majstorski ubacio iskosa iz slobodnjaka, s udaljenosti od oko 30 metara, i milimetarski precizno pogodio Widmera koji glavom dovodi u vodstvo svoju momčad. Međutim, vodstvo gostiju nije dugo trajalo jer je već u 23. pogodio Viola za 1-1 s kojima se i otišlo na odmor.

Tudoru je pobjeda u debiju bila ključna kako bi podigao na noge klub koji je do njegova dolaska imao 11 uzastopnih poraza. No, do kraja se još svašta izdogađalo.

Cataldi je dobio drugi žuti u 57. minuti da bi Benevento s igračem manje poveo u 76. minuti golom Code iz penala! No, samo dvije minute kasnije Lasagna poravnava, a onda u 79. minuti i u potpunosti okreće rezultat na 3-2 u korist Udinesea!

Bivši igrač Arsenala i Manchester Cityja Bakary Sagna pogodio je u 90. za izjednačenje i konačnih 3-3.

Benevento je već odavno ispao iz Serie A dok Tudor ima zadatak spasiti što se spasiti da. Udinese je 14. s 34 boda, samo tri iznad 18. mjesta koje vodi u Serie B.