Luda proslava navijača i igrača Manchester Cityja na Etihadu

Manchester City je odigrao svoju prvu utakmicu na Etihadu otkako su osigurali naslov prvaka engleske što je značilo veliko slavlje za igrače i navijače Građana na Etihadu.

Iako nisu poznati po tome da im je stadion pun, na utakmici protiv Swanseaja su i navijači Cityja pokazali da mogu napuniti tribine Etihada. Kapacitet njihovog stadiona je 55 097, a na utakmici protiv Swanseaja se na tribinama nalazilo 54.387 navijača što je zaista impresivan podatak.

Foto: Lee Smith/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Igrači domaće ekipe su se zahvalili navijačima na sjajnom odazivu još jednom savršenom partijom i pobjedom 5-0. Mrežu labudova načeo je David Silva već u 12. minuti. Na drugi gol nije se trebalo čekati dugo i već nakon četiri minute Sterling povećava na 2-0.

S tim se rezultatom otišlo na odmor, a u nastavku City pojačava tempo i zabija nova tri gola. Prvo je De Bruyne u 54. minuti povećao vodstvo domaćina na 3-0, a 10 minuta kasnije Bernardo Silva posprema u mrežu odbijenu loptu, nakon što je Fabianski obranio penal Gabrielu Jesusu i postavlja 4-0.

Iako se činilo kako će to biti konačan rezultat, točku na i postavlja upravo Gabriel Jesus u 88. minuti i donosi svojoj ekipi veliku pobjedu 5-0.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka gledali smo zaista "lude" scene kada su se navijači domaće ekipe spustili na teren kako bi proslavili titulu sa svojim igračima.

Etihad pitch-invaders bouncing to Yaya-Kolo Toure song. What a treat to see this Man City team at their brilliant best. pic.twitter.com/ndwrNl0ISW