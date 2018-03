Ludi Ibra otkupio je stranicu u Timesu: 'LA, nema na čemu...'

Bivši igrač Manchester Uniteda Zlatan Ibrahimović je jučer službeno objavio kako će svoju nogometnu karijeru okončati u MLS-u sa LA Galaxyjem.

Iako njegov novi grad vrvi bahatim i egoističnim zvijezdama iz glazbenog i filmskog svijeta, ovakvog vjerojatno još nisu upoznali...

Ovaj 36-godišnji Šveđanin je svoj dolazak u Hollywood doslovno oglasio u stilu - otkupio je cijelu stranicu LA Times-a kako bi Amerikancima poslao vrlo bitnu poruku: 'Dragi Los Angeles, nema na čemu.'

Ovih par riječi otisnuto je u standardnom fontu, tako da je stanica velikom većinom prazna. Uz njegovu poruku, u donjem lijevom kutu nalazi se njegov potpis, a u desnom grb LA Galaxyja.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e